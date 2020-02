Las 10 señales de que tienes demasiadas cosas en tu casa

Evita acumular objetos sin más con pensamientos que suelen ser equivocados

Muchos hemos visto el programa “Hoarders” de A&E y criticamos a todas aquellas personas acumuladoras mientras lo vemos en la televisión antigua heredada por nuestros padres en un mueble acompañada de DVD, discos que ya no escucha, recuerdos, bocinas inservibles, diversidad de controles remotos que ya ni sabe de qué aparatos son y muchos objetos que no tienen que ver con el hogar, pensando cómo es posible que esos que vimos llegaran a ese punto.

Para evitar que tú aparezcas en ese reality show y sin encontrar aún la respuesta, sólo por prevención te damos las 10 señales más evidentes de que estás teniendo más cosas de las que en realidad necesitas.

10.- ANSIEDAD ASOCIADA CON DESHACERSE DE LAS COSAS

Las personas que pueden convertirse en acaparadores sienten mucha ansiedad cuando están cerca de deshacerse de algo, porque temen que algún día mirarán hacia atrás y se darán cuenta de que cometieron un error al tirar algo o donar. A estas personas no les gusta la idea de tener que comprar algo que solían tener en el pasado, porque sería una pérdida de dinero. Piense en eso un momento y dese cuenta si es un miedo irracional; si la respuesta es afirmativa, tire las cosas de inmediato antes de que se arrepienta.

9.- INTENTA REUTILIZAR TODO LO QUE TIENE

Si bien este estilo de vida es excelente para el planeta, algunas personas lo llevan al extremo, al punto en el que pueden tener objetos similares guardados con el mismo objetivo y sin encontrar destino útil. Incluso algunos piensan que podrían convertir esos artículos en artesanías y venderlos.

8.- NO SENTIRSE COMO DERROCHADORES

Hace tiempo, los artículos para el hogar y la ropa fueron construidos para durar toda la vida; hoy en día, tendríamos suerte si algo nos dura por cinco años. Si bien es posible que te sientas culpable por tirar algo, no debes aferrarte a la basura que ya no es útil. Es una mentalidad admirable que no quieras desperdiciar algunos objetos, pero no siempre es realista hacerlo.

7.- PILAS DE PERIÓDICOS Y REVISTAS

Incluso en la era digital, algunas personas todavía piensan que podrían perderse una noticia importante, una receta o una hermosa fotografía en una revista, por lo que atesoran estos medios, sin embargo, lo único que está generando es arriesgar su vida con estos productor inflamables, a parte de ser un acumulador de algo inservible.

6.- LA CASA ESTÁ DESORDENADA

Es humano permitir que se acumulen los objetos de vez en cuando. Sin embargo, existe una gran diferencia entre alguien que sabe cómo cuidarse contra otro que siempre es muy desordenado. Es posible que si alguien vive así, pase por una momento de depresión, por lo que mejor es proporsionarle algún tipo de ayuda profesional para que su vida mejore. Si te visualizas por ese camino, es importante que empieces a cambiarlo para que toda esa acumulación no te haga caer en ese sentimiento de profunda tristeza. La limpieza es alegría.

5.- ES DIFÍCIL CAMINAR POR CIERTAS HABITACIONES

Cuando eres joven, es posible que no pienses en una situación de emergencia, pero también puedes acumular muebles por doquier que impiden el libre tránsito de personas de primeros auxilios que podrían ayudarle en algún accidente. Aunado al punto anterior, simplemente es necesario liberar sus habitaciones de objetos que interrumpan el paso, por mucho que de verdad los ocupe.

4.- CREER QUE TUS HIJOS PODRÍAN USAR TUS COSAS

Algunas familias tienden a guardar ropa u otros artículos, donando las prendas de generación en generación, y hasta cierto punto funciona, sin embargo, cuando esto se trasladan a cada vez más objetos con el iluso y obsesivo pensamiento de que le serán útiles a alguien más, ya puede existir un problema de exceso de acumulación.

3.- AMIGOS Y FAMILIARES EVITAN VISITARLO

Posiblemente no sea algo que te preocupe o incluso consideres que es problema de ellos, pero puedes ser más observador a tu alrededor y quizá ellos perciban algo que tú no: muchos objetos. Asistir a una casas con aglomeración de cosas no suele ser un lugar al que uno le encantaría visitar por voluntad.

2.- MANTENER A COSAS ROTAS

Mucha gente se aferra a las cosas rotas creyendo que algún día lo arreglarán. Creen que quizás eventualmente le pagarán a alguien para que lo arregle, o miren un video de YouTube para que vuelva a funcionar. Dependiendo de cuál sea el objeto, podría terminar el proyecto eventualmente. Sin embargo, debe tener una conversación honesta consigo mismo sobre ese objeto. ¿Realmente lo vas a arreglar, o solo lo estás usando como una excusa para evitar tirar algo?

1.- CONTEMPLAR QUE ALGÚN DÍA LO VENDERÁ

En el citado programa televisivo, muchas personas creen que los artículos que tienen en sus hogares serán útiles en caso de que necesiten vender algo para obtener dinero para alguna emergencia. Antes de hacer una suposición sobre estas cosas a las que se está aferrando, debe investigar un poco en línea para ver cuánto cuestan realmente, tomando en cuenta que sus objetos ya están devaluados por el uso. Gran parte de este pensamiento es un error.