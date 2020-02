Mujer demanda a la iglesia La Luz del Mundo y a sus líderes

La querella explica con detalle cómo los niños aparentemente eran preparados para ser abusados sexualmente.

Sochil Martín, de 33 años, nació y creció en el círculo interno de la iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder Naasón Joaquín García actualmente se encuentra tras las rejas acusado de abuso sexual a menores, entre otros cargos.

Martín dijo que por tres generaciones su familia perteneció a la iglesia y cuando ella tenía tres años—junto a sus tres hermanos—fue removida de la custodia de su madre, quien enfrentaba problemas con drogas.

La tía de la joven obtuvo la custodia de los cuatro menores y desde entonces fueron dirigidos a obedecer las órdenes de los líderes de la iglesia.

“Crecí para ser propiedad del apóstol Samuel Joaquín Flores y su hijo Naasón Joaquín García”, contó la denunciante el jueves en conferencia de prensa. “Durante los primeros 30 años me enseñaron a creer que mi cuerpo, mi mente, mi alma pertenecían a La Luz del Mundo porque esa era la voluntad de Dios”.

Martín, nacida en Monterey Park, dijo que a la edad de 9 años fue instruida por su tía a complacer sexualmente al apóstol Samuel. Pese a que asistía a una escuela pública no le era permitido participar en actividades extra curriculares ni relacionarse con personas que no fueran miembros de la comunidad de La Luz del Mundo.

La joven asistió principalmente a las iglesias de la Luz del Mundo del este de Los Ángeles y Pasadena. Posteriormente fue obligada a comenzar a viajar a México donde asistía a otras congregaciones.

“Por casi 22 años fui hecha para trabajar, viajar, mentir y dar mi cuerpo a una organización que me vio como ganancia financiera y placer sexual”, indicó la mujer quien actualmente esta casada.

Los abogados de Martín anunciaron el jueves que presentaron la primera demanda en contra de La Luz del Mundo, García y el liderazgo de la entidad bajo el Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata, la Ley de organizaciones corruptas e influyentes de Racketeer (RICO), la Ley de Normas de Trabajo Forzado y la nueva Ley de Víctimas de Niños de California AB 218.

“La demanda presentada [el miércoles] es el primer paso para desmantelar una institución poderosa, compleja y corrupta construida en el abuso sexual y trata de personas”, dijo la abogada Deborah Mallgrave.

La demanda de 65 páginas -dijeron los demandantes- explica detalladamente cómo Martín, al igual que muchos otros niños, eran preparados para ser abusados sexualmente y agredidos por el apóstol Naasón y su padre, ya fallecido, el apóstol Samuel. La querella explica que para los líderes de la entidad, quienes también eran parte del Consejo de Obispos, era normal llevar a sus propios hijos y nietos para el servicio sexual de los apóstoles.

“Cientos, si es que no miles de niños antes y después de mi han sufrido el mismo destino. Me presento ante ustedes porque esto debe parar”, dijo la demandante, asegurando que ella no solamente enfrentó el acoso sexual y laboral pero también comenzó a padecer depresión y temor tras alejarse de la iglesia.

“Es una mafia, es un negocio. Son peligrosos y Naasón no es el núcleo del problema, el problema es la institución y sus ovíspos, pastores, amigos políticos que están con él son peligrosos”, dijo Martín.

El abogado Joshua Robbins dijo que presentaron la demanda bajo el estatuto de la ley RICO para combatir el crimen organizado.

“La Luz del Mundo es una organización global masiva que por décadas ha explotado sistemáticamente a sus miembros en formas que no solo son violaciones asquerosas de los derechos humanos pero también son crímenes federales y estatales”.

Sochil Martin, ex miembro de la iglesia la #Luzdelmundo relata su experiencia dentro del culto y presenta demanda con la Esperanza de que más víctimas den su testimonio: pic.twitter.com/EuBvXzpYsg — Jacqueline García (@jackiereporter) February 13, 2020

Explotación mental y de fe

Después de la conferencia de prensa otro exmiembro de La Luz del Mundo que acompañaba a Sochil contó que los miembros de la iglesia eran forzados a dar grandes donaciones para la iglesia al cuestionar su fe.

“Si uno dice, ‘nomas tengo $5 [para donación de la iglesia]’ dicen, ‘ese hermano no tiene fe, no es verdadero miembro’, pero si uno da $100, $300, $500, dicen ‘ese hermano si tiene fe, él si esta lavado con la fe de la luz del mundo”, contó el ex miembro identificado como José.

José dijo que tras dejar la iglesia ha recibido amenazas y por medio de las redes sociales han sido desacreditados.

“Empiezan a decir que fulano es así, empiezan a poner nuestras direcciones… ellos piensan que al desacreditarnos en el YouTube nos van a parar… No nos van a parar”, aseguró José.

Piden el apoyo de más víctimas

Martín y sus abogados dijeron que esta demanda es para proteger a más niños y pidieron que cualquier otra víctima que se encuentre allá afuera no tema denunciar.

“Queremos decirles que no están solos y pueden venir para detener esta injusticia”, indicó el abogado Jeff Anderson.

Si cree que ha sido víctima de abuso sexual o tiene información sobre incidentes de conducta sexual inapropiada relacionados con cualquier persona que pueda estar involucrada en con la Luz del Mundo, puede acudir a las autoridades llamando al (323) 765-2100 o puede presentar una queja en línea en https://oag.ca.gov/LLDM

También pueden recurrir a la Línea Nacional Contra la Trata de Personas, las 24 horas del día, 7 días a la semana al 1-888-373-7888.

Si ocupan ayuda legal, pueden acudir con Greenberg Gross y Jeff Anderson & Associates llamando al 1-800-487-8463 o en línea en https://ggtriallaw.com/ y https://www.andersonadvocates.com/