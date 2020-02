Se va el chico rebelde: las polémicas de Rodolfo Pizarro en la Liga MX

El jugador es nuevo refuerzo del Inter de Miami

Rodolfo Pizarro ha puesto rumbo a la MLS para enrolarse con Inter de Miami de David Beckham, una decisión por la que ha sido criticado ya que se cree que es un retroceso en su carrera, mientras que otros lo aplauden, este es solo un debate más que ha provocado un jugador que ha estado varias veces en medio de la polémica.

Lo más recordado es, sin duda, el mensaje que le mandó al América luego de que Chivas ganó la Liga de Campeones de CONCACAF. Durante el festejo en Guadalajara, el jugador tomó el micrófono y dijo “Y que chingue a su puta, bomba y negra madre el América”, lo que le costó una multa por parte de la Federación Mexicana de Futbol.

Al chilazo, estuvo mejor la mentada de madre de Pizarro que la que hicieron los del América. 😊 Hasta eso plagiaron. 😆 pic.twitter.com/zfDyIL1uM7 — Pinche Danny (@OyeeDanny) December 17, 2018

Ese episodio le fue recordado tras ganarle el título del Apertura 2019 al América con Monterrey y aunque no repitió esas palabras si mencionó: “Me encantaría decir unas palabras pero luego me multan”, dejando claro su odio a las Águilas.

Cuando estaba en Chivas, Rodolfo no tuvo miedo en mostrar su desacuerdo con los adeudos que la directiva tenía con el plantel, principalmente premios que se habían ganado por los títulos que habían conseguido, esto le costó caro ya que se dice que por eso fue vendido a Monterrey y de nueva cuenta alzó la voz y contó que en el ‘rebaño’ no le dieron ni las gracias y no le preguntaron si se quería ir.

“Un día llegaron un domingo después del partido de León y me dijeron que ya estaba vendido desde hace como cinco meses. Después me volví a reunir con la directiva y me dijeron que ya no entraba en planes, que ya estaba en Monterrey. Cuando me fui no me dieron ni las gracias”, apuntó el jugador.

Pizarro también causó polémica en redes sociales donde tuvo un encontronazo con el exjugador de América Antonio Carlos Santos quien criticó su nivel futbolístico a lo que el seleccionado mexicano respondió con sarcasmo.

Vergara me escucho cuando dije véndalo aún que fuera más barato iba ser buen negocio para el pero ese señor es un monstruo para los negocios — Carlos Santos (@negrosantos13) August 21, 2018

Te falto poner que busca trabajo, para que siga criticando mas 😂 — Rodolfo Pizarro (@Rpizarrot) August 21, 2018

Siii, tú eres un súper crack! Justo estoy viendo tus videos cuando jugabas en el Madrid, eras muy bueno, felicidades! Le daré likes a tus videos de YouTube, bendiciones — Rodolfo Pizarro (@Rpizarrot) August 21, 2018

Si vi que jugaste 10 partidos en el porto! Que envidia !! Y en Japón? Wowww! Con Oliver atóm? Eres un crack Jajajaja lo único que te falta es ser feliz 🤡🤡 — Rodolfo Pizarro (@Rpizarrot) August 21, 2018

De igual manera, Rodolfo contestaba en Twitter ataques de periodistas y aficionados principalmente de Monterrey quienes lo criticaban con frecuencia.

Un 🤡 — Rodolfo Pizarro (@Rpizarrot) October 4, 2019

Nada más les quite dos titulos chiquitin, saludos payaso — Rodolfo Pizarro (@Rpizarrot) October 4, 2019

Te contestaría, pero veo tu foto y ni ganas me dan, abrazo — Rodolfo Pizarro (@Rpizarrot) October 4, 2019

La polémica más reciente se dio en León el pasado fin de semana, en la tribuna se escuchaba: “Que chingue a su madre Pizarro”, por lo que el jugador se enganchó y comenzó a simular que dirigía a una orquesta.

"QUE CHINGU… A SU MADRE PIZARRO" 😲🎶 Así le cantaron ayer a Rodolfo Pizarro en el estadio de León Esta fue la reacción de Rodo. Crack jajajapic.twitter.com/686dXqdcDU — Analistas (@_Analistas) February 9, 2020

Pero eso no fue todo, el futbolista se acercó a festejar un gol con Jesús Gallardo y al regresar a la banca le mentó la madre a la afición.

Los saludos de Rodolfo Pizarro para la gente de Preferente que se metió con él anoche Lente de @fandegarritas pic.twitter.com/1LMSyGj5HO — Julio Saucedo (@JULIO_SAUCEDO) February 9, 2020

Además, en los últimos días también insultó a un aficionado diciéndole “deforme”.

Chismoso — Rodolfo Pizarro (@Rpizarrot) February 10, 2020

Ya cállese deforme — Rodolfo Pizarro (@Rpizarrot) February 10, 2020

Rodolfo Pizarro es un jugador amado y odiado, pero lo que es cierto es que su talento se extrañará en la Liga MX, ya que a sus 25 años ha ganado tres títulos de liga, uno con Pachuca, otro con Chivas y el último con Monterrey.