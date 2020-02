Stomp también hace ruido en ‘mexicano’

Iván Salazar, originario de Tecate, es parte de esta creativa tropa que se originó en Londres y se presenta este fin de semana en la ciudad

A Iván Salazar le tomó seis años ingresar a Stomp, una compañía que viaja por el mundo con un espectáculo en el que los miembros crean escandalosos sonidos con objetos tan ordinarios como escobas, botes y cámaras de llantas, y que incluye teatro, acrobacia y pantomima.

“En la prepa conocí a un exintegrante de Stomp que luego hizo su propio grupo”, dijo Salazar. “Y con él nos dedicábamos a hacer shows motivacionales para niños de primaria”, contó.

Que este chico de 32 años sea parte de una compañía que ya tiene más de veinte años de existencia no tendría nada de extraordinario si no fuera porque es el único mexicano que está en este combo. Salazar nació y creció en Tecate, México, una urbe que se localiza a media hora de la frontera con San Diego, en California.

Fue en la adolescencia cuando comenzó no solo a hacer este tipo de expresión corporal, sino también a practicar capoeira, un arte marcial brasileño que consiste en dar saltos, patadas y hacer algo de acrobacia.

Pero antes, cuando era niño, Salazar practicaba el taekwondo y además le gustaba bailar, aunque nunca estudió formalmente. Todo esto fue muy útil cuando hizo audición para Stomp en Nueva York, hace seis años.

“Esto me ayudó mucho” dijo. “Con estas influencias me fui a audicionar, pero no fue fácil”.

Salazar ya tiene seis años con el grupo, y es uno de los miembros que más números tiene en el espectáculo, que se presentará el sábado y el domingo en The Soraya. Su pieza favorita es la que abre el show, en la que el instrumento principal son escobas.

“Me encanta porque se le pueden sacar muchos sonidos a la escoba”, dijo sobre la diversidad de objetos que se utilizan en el espectáculo, que tiene su origen en las calles de Brighton, en el Reino Unido. “Hacemos mucha música con cualquier cosa”.

Salazar atribuye a sus padres su amor por el arte. Su mamá es pintora de cuadros y su papá es artista de vidrio soplado. Y sus cuatro hermanos también se desempeñan en alguna rama del arte; entre ellos hay caricaturistas y músicos.

Acerca de lo que más disfruta del show es la libertad que tienen los integrantes para improvisar y para expresar su propio estilo. También pueden usar la ropa que quieran y hasta romper los instrumentos con los que se presentan.

“Quebramos casi todo lo que tocamos”, advirtió. “Eso pasa en todos los shows”.

En detalle

Qué: Stomp

Cuándo: sábado 3 y 8 pm, y domingo 3 pm

Dónde: The Soraya, 18111 Nordhoff St., Northridge

Cómo: boletos $39 a $80

Informes: (818) 677-3000 y thesoraya.org