Aun con sus hijos, Ana Bárbara deja ver que no trae ropa interior

View this post on Instagram

En esta bipolaridad de la vida donde las emociones suben y bajan, hoy me toca compartir un momento en familia donde estoy agradecida con el TODO PODEROSO por la fortuna de poder estar con 2 de mis hijos, aunque yo (como mamá gallina) quisiera estar con tooooodooos pero hoy me tocó con estos pedazos de mi alma. 🙏🏼 @gallardoni @josefernandezlevy