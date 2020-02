Fiscal, que fue indocumentado, busca ser juez en el condado de LA

Nació en Guanajuato, pero sus padres lo trajeron al año de edad; estudia leyes para ayudar a la gente

Adán Montalbán, un fiscal del condado de Los Ángeles quien fue traído por sus padres cuando tenía un año de edad a los Estados Unidos, y vivió muchos años indocumentado, hace campaña para ser juez de la Corte Superior de Los Ángeles

“Busco ser juez para ayudar a la gente y porque quiero que la comunidad se refleje en sus jueces. En la actualidad son muy diferentes de la población que es el 50% latina en California”, dijo a La Opinión.

“Necesitamos más jueces latinos, y más gente de nuestra comunidad involucrada en el gobierno”, señaló

Montalbán busca ocupar el asiento que dejará vacante con su retiro el juez Richard Romero en la oficina 145 de la Corte Superior de Los Ángeles.

“Si otro latino no ocupa ese asiento, lo vamos a perder”, comentó.

“Es muy importante que los latinos, aunque sean inmigrantes sientan confianza en que un fiscal los va a ayudar. Todos los días somos víctimas de crímenes porque vivimos en lugares donde hay pandillas, y la gente tiene miedo de reportar, pero si viene un fiscal que se ve como ellos y los ayuda y los apoya, las cosas pueden cambiar”, dijo.

Montalbán nació en Guanajuato, México. Creció en Los Ángeles. En 1999 cuando tenía 24 años de edad, se hizo ciudadano de los Estados Unidos. En el 2003 decidió estudiar para abogado, motivado por su hermano mayor Erick Montalbán y sus amigos, que también estudiaron leyes.

De 42 años de edad, desde hace 12 años es fiscal en Los Ángeles, donde ha ayudado a resolver más de cien casos.

Es miembro de la Asociación de Fiscales Latinos y la Asociación de Abogados México Americanos. Es mentor para niños de quinto grado en Pacoima. “Yo les hablo de que yo también fui indocumentado, y no se tienen que meter en pandillas”, dijo.

Desde hace seis años es fiscal en la Unidad de Pandillas.

Un reporte de su evaluación de 2018 indica que su desempeño superó las expectativas.

“Completó la mayoría de los juicios en la División de Pandillas. Su trabajo de dos años hicieron un total de 21 juicios, lo que no se compara con ninguno de sus compañeros, y eso es particularmente impresionante en esta era de descubrimiento digital voluminoso”, se indica.

El reporte remarca que resuelve de manera efectiva asuntos legales raros, inusuales y novedosos con sensatez, creatividad y sabiduría.

El abogado Ricardo Pérez Villegas define a Adán como muy honesto y humilde. “Le tengo mucha fe, y necesitamos jueces que entiendan a la comunidad y sean imparciales”, dijo.

Además, señaló que el fiscal es alguien que ya batalló y luchó por alcanzar un lugar. “Sabe lo que cuesta a los inmigrantes lograr algo”, expuso.

El defensor trabajó con el fiscal Montalbán en un caso que llevó a la liberación de Marco Contreras.

“Ayudé a ese muchacho que servía condena de vida para obtener la evidencia que demostraban que él no hizo ese delito y lo sacamos de la cárcel”, explicó.

El fiscal Montalbán reveló que ha tenido mucho apoyo de sindicatos, demócratas y varios grupos.

Su campaña la hace en reuniones con grupos, redes sociales y planea distribuir volantes.

“Mi campaña va muy bien, somos dos compitiendo. Mi oponente en vez de competir, promoviendo sus calificaciones, trata de atacarme, pero la verdad nunca he sido disciplinado por alguna falla. Me acusa de algo que pasó hace cinco años, pero no hubo una violación de la ley. Es una acusación falsa”, aclara.

Para la elección del 3 de marzo, hay alrededor de 25 aspirantes en campaña por 12 posiciones para juez en el condado de Los Ángeles.

En campaña por la oficina 145 de la Corte Suprema de California en Los Ángeles, hay dos candidatos Adán Montalbán y el ex actor, abogado y comentarista legal Troy Slaten.

De los 25 candidatos para todas las posiciones, solo hay dos candidatos latinos. Uno de ellos es Montalbán.

“Somos el 50% de la población. Si yo no gano, vamos a tener un juez latino menos en Los Ángeles, porque el juez latino Richard Romero que ahora ocupa ese cargo, se va a retirar”, enfatizó.

“Tenemos que tener un latino que lo reemplace”, urgió. Y comentó que fue Romero quien lo apoyó para que buscará ocupar su lugar.

“Desde el 22 de febrero hasta el 3 de marzo podemos salir a votar. No tenemos excusas para no hacerlo”, dijo.

Hasta diciembre de 2018, un reporte de las cortes indica que el estado tiene 1,743 jueces nombrados por los gobernadores a la Corte Suprema de California, Cortes de Apelaciones y Tribunales. De esa cifra, 185 son latinos, el 10.6%