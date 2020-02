Para unos huevos estrellados perfectos usa agua

Hasta los expertos en cocina usan el truco del agua en lugar de aceite

Pareciera cosa sencilla hacer un huevo frito, poner aceite en una sartén, partir el cascarón y echar el huevo. Pero no es así, la ilusión de un estrellado perfecto se diluye cuando se revienta la yema, las claras quedan chiclosas, los bordes quemados, entre un cúmulo de errores más.

En su búsqueda de un huevo estrellado perfecto, los amantes de este alimento idearon una manera de no arruinarlo, quedando delicioso, con una hermosa forma y sin el uso de una gota de aceite, lo que incluso podría resultar en una preparación aún más saludable. El aceite de oliva lo podemos añadir después, así disfrutaremos de sus beneficios al no quemarlo, ya que recordemos su punto de humeo no es el ideal para freír.

El truco para hacer los mejores huevos es usando agua, sí ¡agua! en lugar de aceite. No es tan descabellado, incluso el chef Justin Chapple, director culinario de la revista Food and Wine ha revelado realizar con agua muchas de sus preparaciones con huevos.

Los huevos se cocinan de una manera uniforme gracias al vapor, por lo que ni siquiera tendrás que dar la vuelta. Debes usar la temperatura media, para que se cocinen las claras, sin que se evapore rápido el agua y se quemen los huevos. Otra ventaja ¡puedes cocinar varios huevos a la vez!

Disfruta de tus deliciosos y nutritivos huevos. Diversas instituciones han acabado con los mitos sobre el huevo. Los investigadores de Harvard descubrieron que consumir aproximadamente un huevo al día no estaba asociado con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca. Aunque las personas que tienen enfermedades cardíacas o diabetes deben ser más cautelosas. Evite acompañarlos de otros elementos que suelen ser poco saludables, como grasas saturadas y grasas trans.

También a una investigación publicada por la revista Heart revela que un huevo al día puede ayudar a mantenernos alejados del médico y disminuir riesgo de muerte por accidente cerebrovascular.

No olvides comer la yema, es la parte que contiene antioxidantes y la mayoría de las sustancias que aportan valiosos beneficios al organismo.

