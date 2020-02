Los tenis tributo a Kobe en el All Star Game de la NBA

Algunos jugadores portaron sus zapatillas deportivas con estampados llamativos en homenaje a Kobe Bryant y su hija Gianna

En la más reciente edición del NBA All-Star Game pudimos ver distintos homenajes a Kobe y ‘Gigi’ Bryant, recientemente fallecidos, pero los más llamativos fueron algunas de los pares de tenis más espectaculares de la temporada.

Asimismo antes del inicio del partido se rindió homenaje a Bryant, cuando los jugadores fueron presentados, el integrante del Salón de la Fama Magic Johnson, pronunció un discurso en honor a Bryant.

Los asistentes al campo de juego guardaron ocho segundos de silencio en honor a Bryant, debido al número que usó en su playera al inicio de su carrera.

Mientras que Jennifer Hudson, vestida con el color morado de los Lakers, interpretó “For All We Know (We May Meet Again)” cuando las imágenes de Bryant aparecieron en una pantalla gigante.

South Side Common siguió con un rap dedicado a los grandes jugadores de la ciudad, así como a Bryant, antes de dirigir las presentaciones de los jugadores.

“Un rey llamado Kobe Bryant”, dijo Common mientras las luces de la arena iluminaban a las personas, agregó que “incluso en los momentos más oscuros, sentirás la luz de Kobe”.