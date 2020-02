10 objetos básicos que necesitas para viajar

Tal vez no sabías cuáles eran los básicos de una maleta, bien, ahora los conocerás

Si crees que viajas con lo necesario, pero tu maleta siempre va superllena, es porque en realidad cargas mil cosas que no son tan funcionales. Lejos de la ropa, los aditamentos de diario y los zapatos, hay básicos que debes llevar siempre en tu equipaje. Si no tienes idea de cuáles son esos basics, te dejamos esta lista de sugerencia que amarás.

1. Una buena maleta en la que puedas llevar todo lo necesario. Si así lo requieres, compra un buen paquete de 2 o 3 para complementar tu equipaje en cada viaje.

2. Audífonos de gran calidad. Esto porque en los aires podrías escuchar menos debido a la presión. Existen algunos que se nivelan solos o que se limitan para que no tengas un accidente durante tu vuelo.

3. Una mochila de lona o cangurera es fundamental para poder llevar en tu avión o bus sin que se tenga que ir en el maletero. Recuerda que es para que lleves tus pertenencias más útiles como el celular, cartera, papeles, etc.

4. Un antifaz para dormir y una almohada para el cuello son ideales. Tu descanso es primordial, dale a tu cuerpo lo que necesita.

5. Usa ropa y zapatos cómodos porque aunque pases poco tiempo en un transporte, necesitarás sentirte a gusto.

6. Una cámara siempre es un básico. Ya sea una instantánea, una digital, una profesional o lentes especiales para tu celular. No importa, lleva siempre un equipo destinado a tomar fotos.

7. Aunque no lo creas necesitas un botiquín en tu maleta. No tienes que llevar gran cosa, sólo lo útil, en especial medicamentos porque hay países en los que no puedes adquirirlos, por muy comunes que sean.

8. Nunca sabes cuando vas a necesitar una sombrilla, ya sea para cubrirte del sol o de la lluvia, carga una.

9. Una bolsa ecológica dentro de tu maleta es indispensable. Hay ciudades en las que ya no se permite el uso de plásticos o es posible que la ocupes para tus souvenirs y demás compras.

10. Tu propio equipo de limpieza como cepillo, shampoo, pasta dental, jabón, etc, son importantísimos. No importa que el hotel al que llegues te los proporcione, es mejor que lleves tus instrumentos y cremas.

¿Cargabas estos objetos o te hacían falta? Quizá ahora tu equipaje esté mejor planeado.

También lee:

En cuántas partes se dividen los vuelos

Cómo saber que eres un viajero hipster y por qué no deberías avergonzarte