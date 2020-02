Dayanara Torres coparte fotos para presumir sus nuevas cejas

View this post on Instagram

La que me quiere y cuida mis cejas!!! No tiene idea cuánto la quiero yo!!! 💕💕💕💕Mi #WCW 💕💕💕💕 Cuando yo tenia 17 años gané Miss Puerto Rico y así como me cambiaron mi color de cabello a negro, también me tatuaron las cejas… pero en los 90s, era otra técnica, era un rectángulo con triángulo al final, sólidos. Nunca pensé que podría ser candidata para la nueva técnica… "microblading"! Con mucha paciencia @karenpaba me ha dado este look súper natural que adoro! Zoom in 🔍 Un poquito rosita pq están acabadas de retocar… I LOVE my Eyebrows💕 #Microblading #MicrobladingEyebrows #KarenPaba