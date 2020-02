Una ciudad en Italia te pagaría por vivir allí si cumples con estas condiciones

View this post on Instagram

Quer morar na Itália? Depois que várias cidades italianas resolveram vender casas a 1 euro, Teora, na Itália, surgiu com uma novidade. Desta vez, a oferta é pagar o aluguel para tornar a proposta ainda mais atrativa. Teora, fica localizada na região sul da Campânia, e próxima a linda Costa Amalfitana. Os administradores da Comune esperam que o plano de alugar para quem chega de fora, como forma de conhecer a região, tenha resultados mais eficientes. Os recém-chegados vão receber 150 euros por mês, cerca de 700 reais, pelo custo de alugar uma casa vazia, por dois anos. Leia matéria completa no SoNoticiaBoa.com.br link da bio #sonoticiaboa #goodnews #Teora #Itália #morarnaitalia #cidadaniaitaliana #turismo #vivernaitalia #morarfora #morarnaeuropa #aluguel #casa #incentivo