Pato con tenis en el metro de la CDMX causa sensación en Internet

"Bruna" ha causado tal sensación que hasta le hicieron un homenaje en una de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro

Si algunas vez has estado en la Ciudad de México y has tenido la necesidad de utilizar el famoso Sistema de Transporte Colectivo Metro, de seguro habrás vivido una gran aventura, ya que viajar en el Metro de la CDMX es toda una experiencia, pues no importa al lugar al que vayas, seguramente siempre te toparás con algo que llame la atención, como si se tratara de algo completamente surrealista.

Justo una escena así es la que en las últimas horas ha causado sensación en redes sociales, y no solo entre los usuarios de la CDMX sino a nivel internacional, y es que en Internet circulan fotos y videos de un pato con tenis que viaja por las distintas líneas del metro de la capital.

La usuaria de Twitter @LaMalaC fue una de las primeras personas en compartir fotos de la simpática ave adentro del vagón, usando calzado.

Vengo con un pato en el metro. Ya sonreí 🦆 pic.twitter.com/B2E0ARve40 — La Mala (@LaMalaC) February 18, 2020

Pronto, la foto se hizo viral y llegó a manos de otros usuarios del metro que también se toparon con este gracioso pato con tenis, al cual también le tomaron algunas otras instantáneas, así como videos.

Un niño paseando a un pato con tennis en el metro. Esto es México. pic.twitter.com/nsShmDKpxH — METROCDMX (@CDMXMetro) February 19, 2020

Una amiga también se encontró al pato con tennis en el metro. https://t.co/zDfLH0aU9H pic.twitter.com/uicqiXN3wR — Ωμαργαδω (@1_5707) February 19, 2020

yo también lo viii en metro bellas artes 😊 pic.twitter.com/pRJ7H3o0Co — Nadya Monroy (@nadyababy_) February 19, 2020

Todo parece indicar que el pato es un “usuario” constante del metro de la CDMX, pues se le ha visto ya en diferentes días, acompañado de una mujer y un niño, al parecer su hijo, que es quien cuida del animalito, llevándolo con correa por los andenes y dándole de comer y beber durante los viajes.

Estoy casi seguro que es el mismo pato con zapato' que me encontré en madero https://t.co/ECfFADAwjZ pic.twitter.com/kdyLMmywjO — Luna de Júpiter (@LuisLazos) February 19, 2020

Según el sitio web SDP, el pato se llama “Bruna” y los tenis se los pone el niño para que no le salgan ampollas en sus patas.

Confirmo, también lo vi hidratarse en ese ir y venir de entre líneas. pic.twitter.com/hdMxDIsJN8 — Yerbafria Gabriel (@jae13y) February 19, 2020

Estación del metro le rinde tributo al pato con tenis

Debido a la popularidad de “Bruna”, algunos usuarios del metro decidieron rendirle tributo a este simpático pato con tenis, que con sus fotos y videos les ha alegrado un poco los días a todos los usuarios que deben cruzar la CDMX a través de este popular sistema de transporte, lo cual puede llegar a ser bastante pesado.

Justamente, la estación de metro Candelaria, la cual pertenece a las líneas 1 y 4, tiene como símbolo un pato, ya que el nombre de la colonia en que se ubica es la Candelaria de los Patos, llamada así porque antiguamente, cuando era la ribera del Lago de Texcoco, era muy conocido por la cantidad de patos que se reunían en este sitio.

Un grupo de jóvenes acudieron la tarde del jueves a esta estación para colocar en uno de los símbolos unos stickers de tenis.