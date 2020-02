¿Estás informado de cómo te puede afectar la regla de ‘carga pública’?

Esta medida entrará en vigor el 24 de febrero; expertos recomiendan buscar ayuda legal en caso de dudas.

Verónica, una joven indocumentada diagnosticada con leucemia el año pasado, respiró tranquila cuando supo que California había aprobado una nueva ley que permite que los jóvenes reciban cobertura de salud a través del programa estatal de Medi-Cal.

Sin embargo, cuando se enteró de la nueva regla sobre la carga pública que autoriza al gobierno a negar la residencia a quienes consideren una carga para la nación, se puso muy nerviosa y estresada.

“No tener un estatus legal es de por si traumático, pero no contar con cobertura médica para mi condición hizo que creciera mi miedo. Mis padres inmediatamente fueron al Centro Legal TODEC en busca de asistencia legal para nuestra situación”, dijo Verónica. “Cuando ellos nos educaron sobre el tema y nos dijeron que la expansión de Medi-Cal para los adultos jóvenes no era un problema para la nueva regla porque eran fondos estatales, me sentí aliviada”.

En enero de este año, solicitó el Medi-Cal bajo la Ley Salud para Todos los Jóvenes. “Tengo fe que mi vida continuará mientras reciba cuidado médico para mi condición”, externa.

La nueva regla de la carga pública entra en vigor este lunes 24 de febrero, por lo que es importante estar preparados e informados sobre el uso de los programas públicos que no convierte a los inmigrantes indocumentados en una carga.

“Los inmigrantes indocumentados pueden recibir todos los programas que no son federales y son financiados por el Estado”, dice Luz Gallegos, directora de programas comunitarios del Centro Legal TODEC, una organización no lucrativa de defensa de los inmigrantes con sede en el Valle de Coachella, el condado de San Bernardino, en la región de Inland-Empire.

Agregó que “la expansión del Medi-Cal para los jóvenes no cuenta para la regla carga pública, pero siempre recomendamos ver a un asesor legal porque cada caso es diferente”.

Desde el 1 de enero 2020, todos los californianos menores de 26 años que sean elegibles basado en ingresos pueden registrarse gratuitamente al programa de Medi-Cal de cobertura completa, independientemente de su estatus migratorio.

En California, Medi-Cal es un programa de cobertura de salud médica para personas de bajos ingresos.

Gallegos dice que están preocupados porque muchos inmigrantes no se están asegurando o están abandonados sus coberturas de salud por miedo a ser considerados una carga pública cuando se presente la oportunidad de solicitar la residencia. “Hay mucha confusión y desinformación”.

La gente debe saber, detalla, que los funcionarios de inmigración toman en cuenta todas las circunstancias para determinar si alguien puede ser una carga pública en el futuro.

“Consideran la edad, salud, ingresos, activos, recursos, educación, habilidades, la familia que deben mantener; y factores positivos como un empleo o un seguro de salud pueden usarse para contrarrestar los factores negativos como el uso de ciertos beneficios o un problema de salud”, menciona Gallegos.

El Centro Legal TODEC repartió un folleto sobre la carga pública en el que informan que la mayoría de los inmigrantes no se verán afectados.

“No afecta a los refugiados, personas en situación de asilo, sobrevivientes de trata, violencia doméstica y otros inmigrantes, inmigrantes humanitarios”, indican.

El panfleto también destaca que muchos programas públicos no se consideran carga pública para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Algunos ejemplos son los cupones de alimentos del programa de Nutrición Suplementaria Especial para Mujeres, Infantes y Niños (WIC), el programa de seguro médico para niños (CHIP), los almuerzos escolares, los bancos de alimentos, los refugios, asistencia para el cuidado de niños y la atención médica financiada con recursos locales y estatales.

Cynthia Buiza, directora del Centro de Políticas para los Inmigrantes de California dice que la mejor arma contra las tácticas intimidatorias, es empoderar a las comunidades inmigrantes con hechos y recursos.

“Animamos a las familias a buscar asesoría legal para que tomen las mejores decisiones para sus familias. Proteger el acceso a programas de la red de seguridad es esencial para asegurar que todas las familias que viven en nuestro estado tengan la oportunidad de triunfar”, expresó.