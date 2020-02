Toloache, ¿cuáles son los efectos de la planta del amor?

Ocasiona alucinaciones, pérdida de la memoria y ansiedad

En México cuando alguien se muestra perdidamente enamorado, se dice que “le dieron toloache”. Además de ser considerada una pócima de amor, esta planta tiene diversos usos medicinales, así como en rituales. Por ello nos dimos a la tarea de investigar cuáles son sus efectos.

Suele aplicarse el nombre de toloache a diversas especies del género Datura, muchas personas las cultivan en su jardín, aunque también suelen crecer de manera silvestre.

El toloache, y en general las daturas, producen desorientación, angustia, falta de concentración, pensamiento incoherente, y no se distingue entre realidad y fantasía, señala Robert Bye, del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Técnicamente, es un delirógeno, es decir, causa delirios; la persona está aquí, pero no puede medir su relación con un objeto u otra persona”, refiere Bye.

Los efectos son causados por la escopolamina y la atropina, las personas utilizan la raíz y la hoja de la planta, pero también la semilla, donde está la mayor concentración de estos dos alcaloides.

Usos medicinales

En varios países, incluyendo China y el Tíbet, se ha usado el toloache para el tratamiento del asma bronquial, contra el reumatismo, como antiinflamatorio y para disminuir el dolor.

De acuerdo a The University of Texas at El Paso (UTEP), algunas especies de Datura producen compuestos naturales conocidos como witanólidos, los cuales serían las sustancias anti-proliferativas (que interfieren con la reproducción de las células cancerosas) y antiinflamatorias.

Inflamación

Robert Bye, investigador de la UNAM señala que si alguien de su equipo se lastima en el trabajo de campo calientan una hoja de toloache en el comal y la aplican en la parte lastimada como cataplasma. Después de un rato disminuye la inflamación.

Contra hemorroides

Se agrega una hojita a agua caliente. La persona se sienta para recibir los vapores y después de 30 minutos baja la inflamación.

Antídoto

También se utiliza como antídoto en las intoxicaciones debidas a la exposición con insecticidas organofosforados.

Rituales

Bye señala que grupos étnicos del sureste de Estados Unidos y en el norte de México utilizaban plantas en ritos de iniciación, en los que los jóvenes de entre 12 y 15 años tomaban una infusión; bajo sus efectos y guiados por un chamán, se dirigían hacia su papel como hombres en la sociedad.

En Estados Unidos dichas ceremonias está prohibidas y en México los huicholes continúan empleando las infusiones en rituales.

Tóxica y con graves efectos neurológicos

La ingestión del toloache puede ocasionar serios efectos neurológicos, incluyendo alucinaciones, pérdida de la memoria y ansiedad.

La UTEP advierte que todas las partes de la planta son tóxicas, especialmente las semillas. El consumo del toloache puede ocasionar intoxicaciones severas o hasta mortales.

Síntomas de intoxicación por toloache

Aumento de la temperatura corporal

Alucinaciones

Confusión mental

Dilatación de la pupila

Enrojecimiento de la piel

Boca seca

Taquicardia

