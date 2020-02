Cómo lidiar con tu jefe y ganarte su confianza según su signo zodiacal

Descubre cómo es la personalidad de cada jefe según la astrología y aprende a sobrevivir en la oficina

Las relaciones laborales suelen ser complejas, y en ocasiones difíciles, por el estrés y la tensión que se vive a diario en el trabajo. Desde el punto de vista astrológico, no todas las personas son compatibles y si da la casualidad que es tu jefe con quien no puedes establecer una buena comunicación o resulta un enigma saber cómo poder llevarte bien con él, los signos zodiacales serán una guía para lidiar con él o ella y ganarte su confianza.

Descubre cómo es la personalidad de cada jefe de acuerdo con los astros.

Aries

El jefe Aries tiene un ego muy alto, por lo que no es bueno contradecirlo frente a tus compañeros y menos, ante sus superiores. Cuando está enfurecido, es mejor no molestarlo al no ser que se trate de un asunto de vida o muerte; cuando recupere la calma, será el momento oportuno para acercarse e informarle de manera clara cuál es el problema o los pendientes. Cabe señalar que los Aries no tienen maldad, así que es bueno ser francos y abiertos con ellos.

Tauro

Los jefes taurinos son de paso lento pero seguros, pacientes para hacer que sus subordinados sean eficientes. Dan sensación de firmeza y son excelentes líderes, sin embargo, si ven que un proyecto dará excelentes beneficios, puede adoptarlo como propio. Disfruta de la buena comida, ropa, música, la arquitectura y jardinería.

Géminis

Suele actuar rápido, caótico pero brillante, comunicativo, con poca atención a los detalles, se enojan fácilmente, pero perdonan de igual forma, además es muy humano y divertido. Si ves que pierde la gracia, es hora de estar alerta porque se vienen momentos de estrés. Cuando se trata de escuchar, muestran un interés genuino.

Cáncer

Los superiores con este signo suelen quedarse a mitad de camino en sus ideas; pese a parecer distraídos e inconsistentes, pocas veces perdona los errores y descuidos. Si estamos junto a ellos en los momentos complicados, serán incondicionales con nosotros. Son personas muy conservadoras y cuidan el bienestar económico de la empresa y de los empleados.

Leo

Son de esos jefes que imponen su dinámica con su presencia y es explosivo en sus peores momentos, sin embargo, son personas cálidas con las que se puede hablar. Trabajadores muy hábiles pueden engañar a los Leo, pero sabe ganarse la lealtad de su equipo y de quienes lo admiran.

Virgo

Es un signo relacionado con la pureza, limpieza y ayuda social, por lo que es de los mejores para manejar situaciones de crisis y para resolver situaciones de vital importancia. Son jefes que acostumbran cuidar cada detalle de lo que hacen sus trabajadores y son justos con los esfuerzos.

Libra

Los jefes con este signo se aseguran de que su equipo proporcione su máximo esfuerzo a través de su personalidad y gracia. Sin embargo, existen otros Libra cuya ambición provoca que explote sin piedad a su equipo, en cualquier caso, se caracterizan por su imparcialidad.

Escorpión

Les agrada tener mano firme en sus grupos de trabajo, pero también disfrutan de los momentos de esparcimiento. Desean personas que no cuestionen sus decisiones, por lo que debes adquirir la habilidad para seguir sus movimientos. Suelen ser rutinarios, aunque pueden variar de vez en cuando si así se lo indica su intuición. Si percibes que se encuentra en un momento de depresión o angustia, es mejor dejar que supere el trance solo.

Sagitario

Se caracterizan por arriesgarse, les gusta la aventura, el peligro y los nuevos horizontes, lo cual es natural en los Sagitario. Podrás encontrar en ellos lógica, curiosidad, educación y urgencia por conocer la verdad, así que, si buscas engañarlos, correrás peligro. A menudo son cortantes y egoístas; poseen una desmedida confianza en sí mismos.

Capricornio

Las expectativas de los superiores Capricornio son altas y esperan que cada integrante de su equipo responda a ellas. Es el más organizado, práctico, paciente y asertivo de los signos. Suelen ser muy exitosos aun así se trate de proyectos exorbitantes. No son afectuosos ni expresivos, pero sabe mandar y cuidar a los miembros de su grupo.

Acuario

Son jefes poco convencionales, ya que suelen tener enfoques originales en la vida y en el trabajo. Colaborar con ellos puede ser una de las mejores experiencias de nuestras vidas; son cálidos, amables y humanos. Suelen ser creativos para resolver problemas laborales y ajenos. Sin embargo, son una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento.

Piscis

Aman la tranquilidad y huyen a las situaciones de presión. Desean que sus empleados sean tan sensibles como ellos; se caracterizan por sus repentinos cambios de humor. Saben escuchar la opinión de todos, pero al final, se hará lo que ellos decidan.

