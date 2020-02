La más triste reflexión de Frida Sofía: “Nada más me hacen caso cuando pongo cosas feas”

La hija de Alejandra Guzmán lamentó que nadie celebre sus logros

Aunque ya ha logrado millones de reproducciones en las plataformas digitales con sus temas musicales, Frida Sofía confiesa que esto es algo agridulce, pues se ha percatado de que mucha gente la sigue en redes sociales, pero no porque apoyen su recién iniciada carrera musical, sino porque quieren ver en qué escándalo se mete.

Mediante sus Instagram Stories, la hija de Alejandra Guzmán lamentó el hecho de que la gente no comparta su emoción cuando inicia un proyecto profesional o cuando pone algo con un gran significado emocional para ella, pero reaccionen inmediatamente con videos en los que despotrica en contra de personas que le han hecho daño.

“Subo videos de lo que me gusta hacer y de mis logros y a nadie le gusta, nada más me hacen caso cuando pongo cosas feas. ¿No le pueden dar like a algo que me interesa en vez de criticarme? Todos nos merecemos un poquito de amor, no me hubiera atrevido a decir nada si no fuera por cómo me siento”, dijo Frida Sofía.

Asimismo, la joven cantante dijo que lamenta saber que no es la única a la que le pasa esto, pues aunque no mencionó nombres, señaló que se ha metido a perfiles de varias famosas y se ha percatado de que hay más gente que reacciona a los chismes que a las noticias importantes en torno a sus vidas profesionales.