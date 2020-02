Obliga a su novio adolescente a tatuarse su nombre en el pene

"Propiedad de Karen" es la leyenda que lo acompañará de por vida

En redes sociales se ha vuelto viral una historia protagonizada por una joven pareja de origen mexicano, la cual muestra cómo las relaciones pueden llegar a ser tóxicas y enfermizas.

Resulta ser que un chico de 18 años fue presionado por su novia, otra adolescente de la misma edad, para que se tatuara el pene con la leyenda “Propiedad de Karen”, para así demostrarle su amor y como símbolo de su fidelidad.

“Él tiene un miembro muy grande y México está lleno de mujeres ‘hot’ y pues le dije que si me ama pues que se tatúe que ese pene grandote es solo mío y pues si no lo hacía yo me iba con El Kevin”, habría comentado Karen justamente en redes sociales luego de que la historia se volviera viral.

"Propiedad de Karen": una joven obligó a su novio a tatuarse su nombre en el pene. https://t.co/JpoZl8VJWS — Radio Mitre (@radiomitre) February 25, 2020

Todo parece indicar que el chico no es la primera vez que comete una “locura”, como muchos han tatuado el tema del tatuaje, por amor hacia Karen, ya que quienes conocen a esta pareja indicaron que él dejó sus estudios para irse a vivir con ella.

También en las redes, el novio dijo que aunque en un principio, tenía miedo al dolor que le provocaría hacerse el tatuaje, lo que realmente le daba más miedo era perder a quien considera es “el amor de su vida”.

“La amo y todo mi yo es de ella y pues se lo he querido demostrar, yo soy de su propiedad, ella es como mi ama y si hace falta me tatúo cuánto la amo en la frente”, escribió el chico.