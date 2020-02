Shakira en leggings y a jugar en patineta 

La colombiana es una mamita muy divertida

Shakira es una mamá muy activa que juega fútbol y se sube a la patineta. La colombiana se divierte mucho en su rol de mamá y así lo demuestra a través de Instagram.

Hoy, Shakira apareció en su red con un gorro rojo, el cabello suelto, un par de leggings y un suéter con el logo de Harley Davidson en el pecho. En la mano sostenía una patineta celeste y la estampa, que ya ha superado los 900 mil likes, le ha permitido escribir: “Soccer mom and skate mom!”, y es así como ella ha demostrado que de momento no hay aventura que no esté dispuesta a compartir con sus hijos.

Los fans de la cantante dicen estar contentos ahora que Shakira parece estar retomando su lado más roquero. Así lo argumentó una usuaria de la red: “I love that she’s back with her rocker look 🤘”.

Shakira ya ha demostrado en otras publicaciones como suelen acompañarla sus hijos, incluso cuando está en el gimnasio preparándose para conciertos importantes, como el Super Bowl del pasado 2 de febrero en Miami.

En el siguiente vídeo, por ejemplo, expuso cómo es su vida como mamá, con Milan y Sasha siempre a su alrededor.