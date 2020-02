Salón de Ginebra: Morgan y su misterioso vehículo

Morgan presentará en la muestra automovilística del viejo continente un flamante vehículo bajo la plataforma de aluminio CX-Generation.

Cada vez falta menos para el Salón de Ginebra y Morgan tiene intenciones de recalar al evento con un nuevo automóvil.

Por lo que se percibe en la imagen, simplemente se pueden apreciar una tira de luces de LED y algunas formas redondeadas de la carrocería.

Estaría basado en la plataforma de aluminio CX-Generation que pesa unas 214 libras y deja de lado al chasis tradicional de acero que se viene aplicando desde 1936.

En tanto desde la marca quieren darle paso a esa plataforma de aluminio para los nuevos modelos y para las actualizaciones de los existentes.

Al parecer el nuevo Morgan contaría con un propulsor de cuatro cilindros que sería acoplado a una transmisión manual.

Por otro lado, esta plataforma de aluminio ofrece una mejor rigidez torsional y un estructura reforzada junto a los soportes de suspensión integrados.

Asimismo, desde Morgan no han dicho cuándo terminará exactamente la producción del chasis de acero, pero ha anunciado que ambas plataformas convivirán por un tiempo.

Por otra parte, su propulsor no será el que utiliza el Plus Six de origen BMW con 3.0 litros turboalimentado de 335 caballos de fuerza.

Todavía restar esperar a que el Salón de Ginebra abra sus puertas para conocer mayores detalles del nuevo Morgan que se convertirá en realidad.