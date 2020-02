“Son torneos que no le sirven para nada a México”: Miguel Herrera habla pestes de la Concachampions

Para El Piojo, este torneo no le aporta nada al futbol mexicano

La noche del miércoles, América derrotó en penales al Comunicaciones de Guatemala y avanzó así a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Tanto el juego de ida como el de vuelta estuvo lleno de polémica, pues el arbitraje claramente tuvo una tendencia en contra de las Águilas.

Pese a la victoria, Miguel Herrera terminó el encuentro muy enojado y en conferencia de prensa posterior al partido, le dio con todo a la Concachampions, afirmando que no sirve para nada.

"Son torneos que no le sirven para nada a México", dijo Miguel Herrera sobre las competencias de Concacaf, particularmente esta, en la que aseguró que los de la Liga MX solamente piensan en el Mundial de Clubes pic.twitter.com/OQHDtqTB64 — Alejandro Alfaro (@AlexAlfaro48) February 27, 2020

“Son torneos que no le sirven para nada a México, vemos el fin los mexicanos, llevamos ocho o nueve torneos yendo al Mundial de Clubes pero el trayecto no nos sirve de nada. Todo es en contra, todo lo que hagas es en contra… Si metes cinco goles, ¿por qué nada más cinco?, si ganas como lo hicimos hoy, dicen ‘sufrieron’ y si pierdes, es un fracaso, entonces no sirve de nada este torneo. Si supiéramos que se toman en cuenta muchas cosas, si hace crecer nuestra área, si este torneo tuviera también el VAR y tuviera muchas cosas que benefician al torneo pues es nuestra área y tenemos que aguantarnos. Que le den el valor que merece este torneo”, declaró El Piojo.

Con la victoria de 5-3 en penales, el América avanzó a cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf donde se medirán ante el Atlanta United de la MLS.