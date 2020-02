El parque temático de Super Nintendo que podrás visitar próximamente

El legendario juego creado en 1983 inspira una nueva atracción que promete ser fantástica.

Debe ser genial vivir en un mundo mágico rodeado de ladrillos, bloques, túneles verdes y carros; con guías fabulosos, tal vez, llamados Mario Bros, Luigi, Yoshi… Sí, sería genial vivir en un Super Nintendo. Bien, eso ya no será un sueño nunca más, ya que los parques temáticos de Universal (Japan, Orlando Resort, Hollywood y Singapore) abrirán un área dedicada completamente a Mario Bros y su entorno.

Fue Shigeru Miyamoto, el padre de Super Mario, The Legend of Zelda, Star Fox y Donkey Kong, quien anunció la apertura a través de un video de YouTube. No sólo él, sino que todo un grupo de mentes responsables de los videojuegos han trabajado con los trabajadores de Universal para crear un mundo idéntico al de los videojuegos en un espacio físico en el que grandes y chicos puedan ser parte de él.

Como es costumbre en los parques de Universal, habrá tiendas, restaurantes, atracciones temáticas y souvenirs. Todo ello dedicado a diferentes edades ya que el fontanero más famoso del mundo ha divertido a niños y adultos por igual. Cada uno de los parques estudiará a su mercado y así brindará de todo un poco para cada fan de los juegos.

Se espera que sea en 2021 la apertura en Estados Unidos, mientras que en Japón, será en 2020 antes de los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio. Así que si deseas visitar el Reino Champiñón, los castillos de Bowser y la Princesa Peach o una pista de autos, espera unos meses.

Cada día nos sentimos más cerca de los honguitos que nos ayudan a crecer… o al menos, eso nos gusta pensar.

También puedes leer:

Qué es el turismo alternativo y cómo puedes practicarlo

Objetos básicos que necesitas para viajar