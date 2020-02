¿No logras vender tu casa? Revisa si por estas razones se cae tu transacción

Una de las razones ni siquiera tiene que ver con el comprador o el vendedor

Vender una casa no es una tarea sencilla, desde el simple hecho del precio que se le pone hasta lo complicado que es encontrar un comprador serio que tenga el crédito suficiente para adquirirla. Pero para evitar frustraciones, hay algunas precauciones que debes tomar en cuenta, seas un propietario que pone en el mercado la vivienda por su propia cuenta o te apoyes de un corredor de bienes raíces

El primer paso y más importante es asegurarse que un comprador esté calificado financieramente. Como propietario estás en todo el derecho de verificar las calificaciones del prospecto por medio de una carta de aprobación previa, y no solo una carta de precalificación, de un prestamista. Esto muestra que el comprador no solo tiene las finanzas sino también la calificación crediticia y los activos necesarios para la compra. Una puntuación FICO inferior a 750 podría ser cuestionable; superior a 800 es excepcional. Además, es importante que el comprador demuestre que no solo tiene suficiente dinero para el pago inicial sino también una reserva de efectivo adicional para resguardar los pagos de su hipoteca u otras eventualidades.

Lo anterior es un punto sobre el comprador, pero una de las razones más comunes por las que se cae el depósito de garantía provienen del dueño. En la actualidad, los compradores generalmente solicitan más que solo la inspección física y recibirán reportes sobre alcantarillado, informes de chimenea, inspecciones de drenaje y ambientales, y más. Se pueden hacer muchos tipos de inspecciones.

Si usted sabe de algunas deficiencias que deba reportar, lo mejor es mencionarlo desde un principio antes de que la inspección lo resalte, lo que seguramente le hará ahorrar tiempo si es que el comprador termina por no decidirse.

Un tercer inconveniente que no tiene que ver con ninguno de los dos involucrados, va dirigido por un tercero: vecinos. Si tiene problemas con alguna persona, es posible que puedan bloquear la venta de alguna manera o que los interesados perciban la tensión y no quieran a arriesgarse a adquirir problemas también.

Las preocupaciones de los compradores pueden ir en muchas direcciones diferentes, pero los problemas más importantes tienen que ver con la salud y la seguridad.

“Las contradicciones de “debes revelar” y “no puedes revelar” pueden ser confusas”, sostiene el renombrado agente inmobiliario Ron Wynn a Fox Business. “Mi consejo es divulgar la mayor cantidad de información posible y mantener cortos sus períodos de contingencia para evitar que su propiedad se caiga del depósito en garantía”.-T

