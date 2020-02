Con mismo plantel, nuevo técnico y sueños de campeonato debuta el NewYork City FC

📽️ | Top Goals from #NYCFC 🆚 @ColumbusCrewSC through the years, presented by @etihad 📺

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @Harrison_Jack11 🏌️‍♂️

🇻🇪 @YangelHerrera8 💪⁣⁣

🇪🇸 @Guaje7Villa 🚩⁣⁣

🇸🇪 @AntonTinnerholm 🧹⁣⁣

🇦🇷 @tatycaste11anos 🎯⁣⁣

⁣⁣

⚽️ #MLSisBack pic.twitter.com/CFIz6pZhGF

— New York City FC (@NYCFC) February 29, 2020