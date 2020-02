Encuentran varias esvásticas en un edificio de gobierno de Miami

El año pasado se registraron 88 incidentes antisemitas en Florida

Las autoridades están investigando la aparición de varias esvásticas dibujadas en el edificio de gobierno del centro de Miami (Florida).

Miles de personas pasaron junto a ellos por la concurrida primera avenida del noroeste. “Vi esto y pensé que era una esvástica. Pensé: ¿Esto es una corte? Es muy improbable”, explicaba un hombre.

El juez David Young casi se enferma al ver estos dibujos en la entrada de su lugar de trabajo.

“El odio no pertenece al juzgado. El odio no pertenece a una institución religiosa, no pertenece a las escuelas. No pertenece a las calles de nuestra comunidad”, manifestó.

Encontró la primera esvástica justo afuera del edifico que alberga la Asociación de Abogados del Condado de Miami-Dade.

Desde entonces, varios funcionarios de la ciudad han estado pintando las paredes para taparlo. A unos metros de distancia, un hombre que trabaja como valet parking descubrió otro dibujo cerca de los escalones que conducen al tribunal del condado de Miami-Dade.

Este dibujo ahora también está cubierto. Todavía no está claro quién es el responsable y cuánto tiempo estuvieron allí esos símbolos de odio.

El juez dijo que llamó inmediatamente a la policía y a los grupos que luchan contra el odio. En un comunicado, un portavoz de la Liga contra la Difamación dijo: “Las esvásticas y el vandalismo relacionado con el Holocausto no deberían tener lugar en nuestra sociedad. Elogiamos a las fuerzas del orden por responder rápidamente e investigar estos incidentes inquietantes”.

Esta organización ha registrado más de 180 incidentes antisemitas a nivel nacional a lo largo de este año. Hubo más de dos mil el año pasado. En Florida, 88.

En cuanto al juez, tiene un mensaje sobre el amor en lugar del odio.

“Si vamos a mejorar la vida de las generaciones futuras, tenemos que llevarnos bien. Deberíamos abrazar la diversidad”, apostilló.