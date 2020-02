Líderes latinos por Mike Bloomberg abogan por su candidatura

El martes 3 de marzo, el magnate estará a prueba por primera vez en las boletas electorales de 14 estados.

Faltan solo tres días para la prueba de fuego de Mike Rubens Bloomberg y ver si el exalcalde de Nueva York puede proyectarse como posible nominado del partido demócrata para enfrentar en noviembre al presidente Donald Trump.

Pese a que el multimillonario, político y filántropo fue el último en entrar a la contienda—en noviembre del 2019—actualmente se encuentra en una posición de ventaja ante otros candidatos, aseguran sus simpatizantes.

Antonio Villaraigosa, alcalde número 41 de Los Ángeles y actual co-presidente nacional de la campaña de Bloomberg, dijo en entrevista con La Opinión que apoya al magnate porque que ha podido comprobar la eficacia de su trabajo cuando ambos fueron alcaldes. Bloomberg en Nueva York, del 2002 al 2013 y Villaraigosa en Los Ángeles del 2005 al 2013.

“[Bloomberg] fue a mi toma como alcalde el en 2005… y casi inmediatamente empezamos a trabajar juntos”, dijo Villaraigosa. “Estoy con él porque lo conozco muy bien y él ha cumplido en Nueva York, una ciudad que es la más grande en Estados Unidos”.

Villaraigosa dijo que entre los dos comenzaron una organización que se llama “Alcaldes en contra de las armas” y enfrentaron la violencia.

“En Nueva York Bajo la violencia en un 32%, los homicidios se redujeron a la mitad. En Los Ángeles la violencia bajó un 45% y los homicidios un 45%”, indicó el ex alcalde de Los Ángeles.

Villaraigosa dijo que, en Nueva York, Bloomberg aumentó el número de personas con seguro médico a más de un millón, creo 500.000 trabajos y construyó más de 175.000 viviendas accesibles.

“En Nueva York y Los Ángeles trabajamos enfrentando lo que son los cambios climáticos, la vivienda accesible, el seguro médico… En la educación el nivel de graduación subió a más del 40%”, añadió Villaraigosa.

Mientras tanto Cruz Bustamante, vicegobernador de California de 1999 a 2007, dijo que actualmente respalda a Bloomberg por encima de todos los demás candidatos porque Bloomberg “se ha establecido como un hacedor”.

Bustamante considera que Trump esta haciendo un “terrible trabajo” como presidente y que ha afectado a muchos, pero sobre todo a las familias inmigrantes.

“Hay muchos temas en los que no estamos de acuerdo [con Trump]. Pero la separación de las familias, la retención de niños y las muertes que han ocurrido como resultado de esa separación es desmesurada”, dijo Bustamante.

“Él tiene una fuerte voluntad, está abierto a todos los ciudadanos y residentes de este país, proviene de un estado y una ciudad que está altamente orientada a los inmigrantes”, indicó Bustamante. “Yo creo que Bloomberg estará en una posición de poder ayudar a las familias trabajadoras, reconstruir comunidades al igual que al país.

Borrando la mala imagen

Desde que Bloomberg se postuló para candidato a la presidencia han salido un sin numero de acusaciones que incluyen el acoso sexual a mujeres, su oposición por el salario mínimo, presos haciendo llamadas para pedir apoyo por su campaña, el programa de “Stop and Frisk” (parar y registrar) que tenía en Nueva York, donde las comunidades de color fueron altamente afectadas, entre otros.

Bustamante dijo que todos hemos dicho o hecho cosas de las que nos arrepentimos y Bloomberg no es la excepción.

“He estado en política durante 30 años y hay momentos en que desearía poder regresar y hacer o rehacer algo”, dijo Bustamante.

En cuanto a las graves acusaciones del programa stop and frisk, Bustamante dijo que Bloomberg estaba muy consciente de lo sucedido y ya había pedido disculpas por los efectos que tuvo el en las comunidades latinas y afroamericanas, principalmente.

“Creo que realmente ha repensado ese tema, se ha disculpado por los excesos que tuvieron lugar”, aseguró Bustamante. “Y creo que un alma arrepentida siempre tendrá esas preocupaciones en su mente, a medida que avanza, para ayudar a esas comunidades”.

En cuanto al salario mínimo de $15 la hora a nivel nacional, en el pasado Bloomberg se ha manifestado en contra, pero Villaraigosa enfatizó que no, que el candidato ahora apoya el salario mínimo.

“Él entiende que tenemos que subir el sueldo mínimo y esta dedicado a crecer en su ‘Greenwood Project’, para crecer dramáticamente por mas de un millón las empresas afroamericanas y latinas”, dijo Villaraigosa. “El ha estado dedicado a la clase trabajadora, al pobre, al inmigrante”.

Tanto Villaraigosa como Bustamante aseguraron que el multimillonario candidato ha propuesto varios programas importantes, relacionados con el desarrollo de la fuerza laboral, vivienda, atención médica y educación que beneficie a las comunidades de color.

Hasta hoy Bloomberg no ha participado en ninguna de las contiendas en Iowa, New Hampshire, Nevada y no estará en las de South Carolina; no obstante, si participará en la boleta electoral el próximo 3 de marzo, en el llamado ‘Super Tuesday’.

El martes será la primera prueba electoral para ver si los más de $450 millones que el magnate ha gastado en publicidad, cumplan el lema de su campaña: ‘Mike lo puede hacer’.