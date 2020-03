¡Se les olvidó jugar al futbol! América hace el ridículo y pierde 0-3 ante el Necaxa en el Azteca

Bruno Valdez y Sebastián Cáceres se fueron expulsados en el partido

En la fecha 8 de la Liga MX, América recibió a Necaxa con el objetivo de hilar una nueva victoria y mantenerse como el único líder general del torneo, pero los rayos suelen jugar bien en la cancha del Estadio Azteca y buscarían los tres puntos para meterse a zona de clasificación.

El partido empezó con un ritmo bastante lento. El América proponía un poco pero no lograban hilar ninguna jugada de peligro. Ambas escuadras desarrollaban su juego en la mediacancha y el Necaxa recurrió a las faltas para frenar los avances azulcrema, quitándole así ritmo al partido.

Al minuto 15, Bruno Valdéz intentó cortar un avance necaxista pero llegó tarde a la jugada y le dio un pisotón a Maxi Salas, el árbitro central no lo dudó y le mostró la tarjeta roja. El América se quedó con 10 jugadores.

Tras la expulsión Águila, los hidrorayos empezaron a proponer el partido, se hicieron con el control del balón y rápidamente reflejaron la superioridad de elementos. Al minuto 21, Jairo González envió un gran centro al área americanista que Mauro Quiroga remató de gran manera con la cabeza para vencer a Guillermo Ochoa. Gol de los rayos, América 0-1 Necaxa.

América no se encontraba en la cancha y los hidrocálidos aprovechaban la superioridad numérica. Al minuto 27, Maxi Salas se escapó por la banda izquierda y metió una diagonal de la muerte que remató de primera intención Mauro Quiroga de nuevo para vencer por segunda vez a Ochoa. Gol de los rayos, América 0-2 Necaxa.

Después de la segunda anotación de los hidrorayos, el partido volvió a bajar las revoluciones. El América no se encontraba en la cancha y no generaba absolutamente ninguna jugada de peligro. El Necaxa atrasó sus líneas y esperaba los ataques americanistas, pero no llegaban.

Los últimos minutos del primer tiempo, el Necaxa se hizo de nuevo con el control del partido pero sin exigir a Memo Ochoa. Al minuto 45+3 terminó el primer tiempo. América 0-2 Necaxa.

El segundo tiempo inició con el Necaxa presionando y un América aún inoperante sobre la cancha. Tras varios minutos de presión necaxista, al minuto 52, Sebastián Cáceres cometió una plancha infantil sobre Maxi Salas que lo hizo acreedor a la tarjeta roja, el América se quedó con 9 jugadores sobre la cancha.

El América seguía sin aparecer en el encuentro y el Necaxa se hizo con el control de la pelota, aprovechó la superioridad numérica y comenzó a tocar el balón por toda la cancha.

Con el marcador a su favor y dos hombres más, el Necaxa se relajó y poco a poco empezó a cederle la pelota a las Águilas. Los de Coapa empezaron a llegar a la cancha de los hidrorayos pero sin poner en apuros a Hugo González o los zagueros hidrocálidos.

Al minuto 85, Juan Delgado se abrió un espacio entre la defensiva del América y sacó un disparo que fue desviado por Aguilera y terminó colándose dentro de la portería de Guillermo Ochoa, que pese a una gran estirada no pudo detener el esférico. Gol de los rayos, América 0-3 Necaxa.

El árbitro no agregó un solo minuto de compensación y al minuto 90 puso fin al encuentro. El Necaxa le puso fin a la racha de victorias del América y las águilas cayeron de la primera posición de la Liga MX.