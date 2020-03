Asesinan a balazos a actor que dio vida a Gohan en Dragon Ball

Dio vida además a Bugs Bunny, el Conde Pátula, Sheldon Cooper, Daniel LaRusso de Karate Kid. Su esposa y cuñado también habrían sido asesinados

El actor de doblaje Luis Alfonso Mendoza fue asesinado a balazos junto con su esposa y cuñado en circunstancias aún desconocidas en Ciudad de México, México, según se difundió en redes sociales y medios locales.

Mendoza, dio vida en español a personajes como Bugs Bunny, el Conde Pátula, Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, Joey Tribbiani en Friends, Daniel LaRusso de Karate Kid, Leonardo de las Tortugas Ninja y Gohan adulto de Dragon Ball entre muchos otros, por lo que la noticia conmocionó a quienes crecieron con la voz del actor.

Leer más: Chapito manda mensaje a AMLO y a traicioneros // VIDEO: Narcos persiguen gente que cruza frontera EEUU-México//VIDEO: Policías vs narcos en Michoacán

Compañeros del gremio del doblaje mexicano también lamentaron la pérdida de Mendoza, quien sin duda, siempre será recordado por su inigualable voz, la cual quedara inmortalizada.

El mundo del doblaje pierde una gran voz y el mundo a un gran ser humano, descanse en paz Luis Alfonso Mendoza. pic.twitter.com/y5zfinZOuU — Doblaje Mexicano (@MXDoblaje) March 1, 2020

Muchos de los que opinaron acerca de lo sucedido hicieron un llamado a acabar con la violencia que aqueja a los mexicanos a manos de la delincuencia común y la que ha desatado el narcotráfico en los últimos meses la cual ha roto los récords de los últimos años.

Y es que al parecer cada semana, si no es que a diario se dan a conocer noticias que indignan e impactan a la sociedad mexicana, y mientras tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sigue siendo criticado por defender a los delincuentes, e incluso decir que ellos también merecen respeto, hecho que no ha agradado a los ciudadanos, pues argumentan que los delincuentes no tienen clemencia por la gente que se gana el pan de cada día de manera honesta.

El Chapito, hijo de El Chapo Guzmán, manda contundente mensaje a El Mencho

VIDEO: Matan de 100 balazos a cantante de narcocorridos; así quedó su troca

VIDEO: Los últimos momentos de la Catrina del CJNG, tenía una herida de bala en el cuello

Actriz porno revela los extremos gustos sexuales de los hijos de El Chapo