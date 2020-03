¿Y el anillo? Ritual para que tu pareja te proponga matrimonio

El día de tu boda estará más cerca de lo que esperas con este sencillo ritual con arroz

Uno de los grandes sueños de la mayoría de las mujeres es llegar al altar, pero para que ese día sea una realidad, primero es necesario que la pareja se los proponga. Hay quienes llevan meses o años juntos y no hay signos del anillo por ningún lado y cuando se habla de compromiso, el tema suele ser eludido por miedo, inseguridad o porque aún no están seguros de dar ese paso. Es una realidad que, en ocasiones, debemos darle una “ayudadita” para que te pidan matrimonio.

Existe un ritual poderoso para que el anillo llegue más rápido de lo que esperas.

De acuerdo con los expertos, este hechizo debe realizarse en un lugar con mucha luz y será efectivo también para que las mujeres digan el esperado “sí, deseo casarme contigo”.

El ingrediente secreto es el arroz, ya que posee una de las más altas energías que ayuda en cuestiones del amor. Coloca un puño de arroz en un plato blanco liso o extendido y trata de formar con los granos el nombre o las iniciales de tu ser amado.

No importa que no se entiendan perfectamente, procura que sea lo más legible posible. Posteriormente, vas a tomar el plato y golpearlo contra la mesa 9 veces. Ese número simboliza la sabiduría del universo, así que hazlo de tal forma que no vayas a romperlo y mientras, debes pensar en esa persona y en los momentos más felices que haya vivido juntos y culmina imaginándote con él o ella en el altar.

Luego, debes vaciar el arroz en un sartén en nueve tiempos, lo cocinas y te lo comes. Los resultados se darán más pronto de lo que esperas.

