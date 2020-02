¿Qué tan efectivos son los amarres en el amor?

En un hechizo para el amor se pueden atraer energías buenas o malas

Dicen que en la guerra y en el amor todo se vale, así que cuando una persona está totalmente enamorada de otra, hace lo que sea con tal de ser correspondida, hasta recurrir a los célebres amarres, pero ¿qué tan efectivos son?

La efectividad de este tipo de hechizos dependerá de diversos factores, como el tipo de amarre, la deidad a la que se invoque, la espiritualidad y de la persona, según dijo la vidente y experta en rituales, Eyda Peña, al programa ‘Un nuevo día’.

Quien realice el amarre, explicó, debe tener el “don o el permiso” para poder hacerlo y dependerá también de la hora y el día en que se lleve a cabo.

Recordó que en los amarres se pueden invocar energías buenas y malas para ir en contra de la voluntad de una persona, por lo que lo importante es la intención que tenga cada quien.

“Hay momentos que no es ir en contra de la voluntad sino hay muchos casos de matrimonios que le echaron una energía negativa y se rompió injustamente cuando no debe pasar. Eso no es ir en contra de la voluntad eso es atraer la felicidad y la estabilidad”, enfatizó la experta.

Con respecto a si se puede romper un amarre, Eyda Peña dijo que dependerá del tipo de hechizo ya que existen astrales, espirituales o algunos más allá de nuestra comprensión. “Hay cosas que sí puede hacerlas todo el mundo y no hacen daño, pero hay hechizos muy fuertes que hay que tener cuidado”.

