Bernie Sanders congrega a 25,000 jóvenes en Los Ángeles

El martes 3 de marzo son las elecciones de las primarias demócratas para la presidencia de EEUU.

Hippies, culturetas, surferos o simplemente clásicos, pero casi todos ellos jóvenes, abarrotaron este domingo un acto de campaña en Los Ángeles para mostrar su apoyo a un Bernie Sanders al que, aunque bien podría ser su abuelo, ven como una estrella de rock y a sus propuestas sociales demócratas como una revolución.

A dos días de un supermartes que puede ser decisivo, California, el estado más grande del país, se presenta fundamental en las aspiraciones del senador por Vermont para confirmar que es el favorito para conseguir este verano la nominación demócrata a la Presidencia.

Y si el acto del domingo, que congregó a unas 25,000 personas –pero al que se registraron 35,000- , sirve de termómetro, junto con las encuestas que le sitúan al frente en intención de voto, especialmente entre los votantes más jóvenes, Sanders puede encarar con optimismo la cita electoral del martes, en la que los votantes de 14 estados entregarán el 34% de los delegados que finalmente elegirán al candidato presidencial del Partido Demócrata.

Y para lograrlo, Sanders, de 78 años, contó este domingo con varios grandes nombres, desde el veterano actor Dick Van Dyke -“Mary Poppins” (1964)-, la comediante Sarah Silverman o Chuck D, líder de la banda de rap neoyorquina Public Enemy, que en los años ochenta del siglo pasado arrasó con sus fuertes mensajes políticos.

Recién llegada de Barcelona, la rapera chilena Ana Tijoux fue la encargada de enviar el mensaje suramericano al inicio del concierto previo al mitin de Sanders, y aseguró que “el enemigo común es uno: el fascismo mundial”.

“No queremos más (Donald) Trump, no queremos más (Jair) Bolsonaro en Brasil, no queremos más (Sebastián) Piñera en Chile”, dijo la cantante.

Van Dyke y Silverman echaron mano del humor para ironizar sobre dos de las habituales críticas contra Sanders, sus 78 años y sus propuestas sociales demócratas que para muchos en EEUU son sinónimo de comunistas.

El actor, nacido en 1925 y que simuló que se olvidaba de donde estaba, recalcó que tenía 15 años más que Sanders, mientras Silverman cargó contra los que tildan de comunista al aspirante a la presidencia.

“La única forma en que nos convertimos en Rusia es con cuatro años más de Donald Trump”, apuntó la comediante en medio de los aplausos.

Los sarcasmos avivaron el ambiente para recibir al aspirante demócrata, que entró de la mano de su esposa y fue recibido entre aplausos y gritos como una estrella de rock.

“Con su ayuda el martes vamos a ganar las primarias aquí en California, (…) vamos a ganar la nominación demócrata, y con su ayuda vamos a derrotar al presidente más peligroso de la historia moderna de los Estados Unidos”, dijo a la multitud.

En su discurso, Sanders repasó sus principales propuestas sobre salud, inmigración, control de armas, los derechos de la mujer, y la legalización de la marihuana en los primeros días como presidente.

“En noviembre del 2020, Donald Trump va a aprender que somos una democracia, no una autocracia”, dijo.

Antes de subir Sanders al escenario, el rapero Chuck D cantó, pero también se dirigió a los presentes, a los que invitó a pensar y utilizar la “lógica, racionalidad y razonamiento deductivo”, y a no ser “monos” ni “robots” de cara a las elecciones.

Los nombres que hoy apoyaron a Sanders en Los Ángeles no son las únicas voces de la escena musical que se han unido al senador de Vermont. La banda de rock The Strokes ratificó su apoyo con un concierto el pasado 10 de febrero en New Hampshire, donde estrenaron dos canciones de su nuevo álbum, “The New Abnormal”.

Justin Vernon, el vocalista de la banda de indie folk Bon Iver, actuó en un concierto acústico en apoyo a Sanders antes de los recientes caucus de Iowa, y la banda angelina Ozomatli acompañó al senador en un evento en noviembre pasado abarrotado de jóvenes latinos.

Entre las voces hispanas que se han unido a Sanders están la rapera de origen dominicano Cardi B y René Pérez Juglar, mejor conocido como Residente, ex líder de la banda puertorriqueña Calle 13, que ya dio su apoyo al senador por Vermont en 2016, cuando Sanders hizo su primer intento de asalto a la Casa Blanca.

Pero el mensaje revolucionario de Sanders también ha calado en cantantes estrellas del pop como Miley Cirus o Ariana Grande, quien llamó a Sanders “MI CHICO”, mientras enviaba por sus redes sociales una foto abrazándolo.

Una reciente encuesta hecha por el Instituto de Políticas Públicas de California encontró que el senador es el favorito del 32% de los votantes probables en las primarias en California, mientras que el exvicepresidente Joe Biden ocupa el segundo lugar, con el 14%.

Sanders también lidera la intención de voto entre los latinos demócratas del estado, con el 38% de preferencia, seguido de lejos, con el 18%, por el exvicepresidente.

Con ese apoyo cuenta el veterano político este martes, un paso más para evitar tener al “mentiroso patológico” de Trump en la Casa Blanca por cuatro años más, culminó diciendo Sanders.