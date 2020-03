Todo lo que se sabe en torno al futuro profesional de Meghan Markle ¿volverá a la actuación?

View this post on Instagram

#UPDATE:Nuovo sviluppo sui costi della sicurezza di Harry e Meghan per la loro nuova vita in Canada. La rcmpgrcpolice ha confermato che non pagheranno più per la sicurezza della coppia dopo il cambio di status del mese prossimo.Il Duca e la Duchessa del Sussex smetteranno di lavorare come reali il 31 marzo. Il dipartimento canadese responsabile dei poliziotti a cavallo ha detto: "Il Duca e la Duchessa del Sussex che hanno scelto di trasferirsi in Canada non a tempo pieno ha presentato al nostro governo una serie di circostanze uniche e senza precedenti. L'RCMP è stato impegnato con i funzionari del Regno Unito fin dall'inizio per quanto riguarda le considerazioni sulla sicurezza. Poiché il Duca e la Duchessa sono attualmente riconosciuti come persone protette a livello internazionale, il Canada ha l'obbligo di fornire assistenza in materia di sicurezza in base alle necessità. Su richiesta della Polizia Metropolitana, l'RCMP ha fornito assistenza al Met sin dall'arrivo del Duca e della Duchessa in Canada ad intermittenza dal novembre 2019. L'assistenza cesserà nelle prossime settimane, in linea con il loro cambiamento di status".