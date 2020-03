La tremenda pelea entre Trump y Melania de la que pocos sabían

La pareja presidencial ha tenido periodos "oscuros"

Aunque son muy discretos con su relación, el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump no escapan a reportes sobre cómo reaccionan a diversos eventos.

Tal es el caso de una revelación en el libro Kushner Inc., escrito Vicky Ward, donde afirma que la pareja presidencial tuvo una confrontación, luego de revelarse la forma en que el mandatario se relaciona con las mujeres y el “comportamiento sexual” que tiene con ellas.

El International Business Time cita un adelanto del libro de Ward, quien afirma que el presidente incluso trató de recordar si había hecho la declaración sobre cómo se relacionaba con mujeres antes o durante su matrimonio. Fue lo segundo

El momento fue descrito como incómodo, incluso que el presidente Trump estaba preocupado por la reacción de su esposa.

“Subió al ático, a su departamento, presumiblemente para hablar con Melania. No debe haber ido bien. Trump volvió a bajar rápidamente, obviamente molesto”, indica el reporte.

Semanas después, Melania salió en público y le preguntaron sobre los comentarios de su esposo y ella dijo que eran inaceptables, pero afirmó que nunca había escuchado a su esposo hablar tan mal sobre una mujer.

“Le dije a mi esposo que esas expresiones eran inapropiadas, no eran aceptables. Y me sorprendió porque ese no es el hombre que conozco”, dijo Melania, quien intentó defender a su esposo, cuestionando cómo se hizo la grabación dada a conocer durante la campaña en 2016.