Camila Cabello celebra su 23 cumpleaños como toda una Cenicienta moderna

. کامیلا کابیو تولد ۲۳ سالگیش را با یک مهمانی با تم سیندرلا در کنار دوست پسرش شان مندز و دوستانش جشن گرفت کامیلا در جدیدترین فیلمش نقش سیندرلا را بازی خواهد کرد