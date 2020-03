Censo 2020: los estadounidenses que ‘no serán contados’

Por el alto costo de vida, muchos californianos nacidos o naturalizados prefieren vivir en México.

Una comunidad de miles de estadunidenses se desvanece en el conteo del censo, al vivir en México donde evita que se le cuente, y quedar ausente en Estados Unidos donde tampoco se incluye en el conteo de población.

Básicamente viven sin permiso en México, y por eso no quieren que se les identifique y, por lo mismo nadie sabe cuántos son.

“Es delicado, porque si ellos declaran que viven aquí en México, tendrían que tener la calidad migratoria para estar viviendo en México y no la tienen”, explica a la Opinión la doctora Nora Bringas, especialista del Colegio de la Frontera Norte (Colef) en Baja California.

Dice que no hay una cifra confiable y además es un número que varía, “pero definitivamente ha ido en aumento últimamente porque mucha gente se muda” especialmente a Baja California, “por el alto costo de la carestía de la vida, en particular de la vivienda, en Estados Unidos”.

La oficina del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en Baja California, la encargada de hacer el conteo del censo en México, confirmó por su parte a La Opinión que carece de cifras respecto a esa población.

El director de la Oficina de Atención a Residentes Extranjeros en el municipio de Rosarito, Arturo Hernández Gutiérrez, dijo a La Opinión que “muchos estadunidenses, sobre todo del sur de California, carecen de un nivel de ingresos que les pide el gobierno mexicano para otorgarles permiso para vivir aquí”.

“Como no tienen ese nivel de ingresos, se quedan a vivir sin permiso, y es por eso que prefieren no aparecer en el censo” de población.

El trámite de extranjeros para residir en México se hace desde el exterior, en los consulados. Las personas que quieren residir en el corredor costeño entre Tijuana y Ensenada debieran informar al consulado de México en San Diego sus ingresos.

De acuerdo con un formulario que proporcionó ese consulado, si una persona estadunidense desea vivir en México, pero mantener su trabajo en Estados Unidos, necesita demostrar un ingreso mensual de 1,332 dólares y pagos de salario de los últimos seis meses.

Pero de acuerdo con Hernández Gutiérrez, muchos ganan menos que esa cantidad, y es precisamente una de las razones por las que deciden mudarse a Baja California.

Otros estadunidenses que viven en Baja California simplemente desconocen los trámites que se necesitan para vivir en México, visitan temporalmente y se quedan a vivir, con la idea de que es por una emporada, aunque muchos prolongan su estancia.

Rosarito, el municipio con más extranjeros en Baja California, “es uno de esos lugares a los que la gente lleva de visita y se queda a vivir”.

Steve, un hombre de unos 30 años, dijo a condición de no identificarlo que ha vivido cerca de un año en Rosarito, “ya me acostumbré, no creo que regrese pronto a California, y sí, de hecho vine a visitar y decidí quedarme por el costo de vivienda”.

Encontró un departamento donde paga 265 dólares de renta al mes. Un vecino le comparte la señal de internet por diez dólares mensuales, hace algo de trabajo desde su casa y varios días a la semana cruza la frontera para trabajar en un negocio de una hermana suya.

El joven platicó que, si viviera de una manera similar en el condado de San Diego, cerca del mar, la vivienda constaría unos 2,600 dólares, “por lo menos”.

Steve dice que no tiene problema con contarse en el censo en México, aunque piensa que viven temporalmente y podría regresar a California cualquier día.

“Pero, sabes qué, conozco a muchos otro que piensan lo mismo, que tal vez regresen, y se pasa el tiempo y siguen aquí. Ellos no creo que se dejen contar, les da miedo”.

Rosarito está a 18 millas al sur de la garita de San Ysidro. Al cruzar a Tijuana en vehículo nadie revisa documentos, a diferencia de cruzar a pie.