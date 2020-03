Lo que debes saber sobre la hepatitis C

Los anuncios parecen estar en todas partes, instando a los baby boomers, personas nacidas entre 1945 y 1965, a hacerse la prueba de la hepatitis C. ¿Por qué a este grupo en particular?

Esta es la razón: Aunque más de 3 millones de adultos en los Estados Unidos viven con esta infección viral del hígado, aquellos nacidos en los años mencionados anteriormente tienen 5 veces más probabilidades de padecerla que otros.

Muchos de los adultos mayores con hepatitis C han tenido la infección, que generalmente se transmite a través del contacto con sangre contaminada, desde las décadas de 1960, 70 u 80.

En aquel entonces, los médicos reutilizaban jeringas y los hospitales tenían prácticas de desinfección menos estrictas, lo que podría haber facilitado la transmisión de enfermedades transmitidas por sangre como la hepatitis C, dice David Bernstein, MD., jefe de hepatología de Northwell Health en Manhasset, NY. “Era un mundo diferente” dice él.

Las tasas de nuevas infecciones de hepatitis C han aumentado cada año desde 2010, y las personas que se están infectando generalmente lo hacen a través del uso de drogas inyectables.

¿Deberías hacerte la prueba?

Aunque una infección de hepatitis C nueva o aguda puede causar fatiga, disminución del apetito y náuseas, estos síntomas por lo general desaparecen en semanas o meses. Sin embargo, la infección en sí puede permanecer silenciosamente en el cuerpo.

El resultado: la mayoría de las personas con hepatitis C no saben que tienen la infección. Pero a lo largo de los años puede dañar lentamente el hígado. Con el tiempo, esto puede provocar cicatrices en el hígado, cáncer de hígado e incluso la muerte.

Debido a que muchas personas con hepatitis C no tienen idea de que están enfermas, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y el Equipo de trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos, recomiendan que todos los baby boomers se hagan la prueba del virus.

Según los CDC, las personas que se inyectaron drogas, incluso una sola vez hace años, cualquier persona que recibió una trasfusión sanguínea antes de 1992 y los trabajadores de la salud que sufran un pinchazo accidental con sangre potencialmente contaminada también deben hacerse una prueba.

Qué pruebas te recomendarán

Un simple análisis de sangre en el consultorio del médico o en un laboratorio te dirá si tienes anticuerpos, proteínas que tu sistema produce al entrar en contacto con una sustancia nociva, contra el virus.

La presencia de anticuerpos significa que estuviste infectado con el virus en algún momento, pero no necesariamente indica que aún lo tienes. Alrededor del 30% de las personas que contraen hepatitis C naturalmente eliminarán el virus por sí solas, dice Susanna Naggie, MD., especialista en enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Duke en Durham, North Carolina, que se especializa en el tratamiento de la enfermedad.

Otra prueba de sangre, llamada prueba de ARN, determinará si el virus está activo en el torrente sanguíneo y si necesitas tratamiento.

Los kits de pruebas en el hogar pueden determinar si hay anticuerpos contra la hepatitis C en la sangre, pero aún tendrás que hacerte la prueba de ARN en el consultorio de un médico para confirmarla.

Si te diagnostican

En el pasado, las personas con hepatitis C fueron tratadas con los potentes medicamentos interferón y ribavirina por hasta 48 semanas. Esto con frecuencia causó fatiga severa y náuseas, y curó a menos de la mitad de los casos.

Pero en 2014, una clase de medicamentos llamados antivirales de acción directa, como Harvoni, Mavyret, Sovaldi y Zepatier, estuvo disponible para la hepatitis C. Estos medicamentos, que causan pocos efectos secundarios, generalmente se toman durante 8 a 12 semanas y curan más del 90% de los casos de hepatitis C.

Primero, sin embargo, necesitarás análisis de sangre adicionales y pruebas especiales para evaluar qué tan dañado está el hígado. Esto es importante antes de comenzar el tratamiento, dice Naggie, ya que algunos de los medicamentos son más seguros que otros para las personas con enfermedad hepática avanzada.

Curarse puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, pero no de la noche a la mañana, especialmente si el daño hepático es significativo. “El daño hepático grave desaparece muy lentamente, lo que significa que puede haber un mayor riesgo de cáncer de hígado durante una década o más después del tratamiento”, dice Naggie.

Y los costos para los consumidores pueden ser significativos. “Incluso con Medicare, el costo del tratamiento puede ser bastante variable y algunos planes tienen copagos significativos”, dice Bernstein. Si tienes Medicare, puedes gastar alrededor de $6,000 a $10,000 de tu bolsillo para el régimen. Consulta con la compañía farmacéutica que hace el medicamento recomendado para ti, si los costos son una carga; muchos tienen programas de asistencia al paciente.

Nota del editor: Este artículo también aparece en la edición de marzo de 2020 de Consumer Reports on Health.

