Mayeli Alonso reveló que Lupillo Rivera no le da pensión para sus hijos 

La ex del cantante ha sido clara al decir: "Creo que la responsabilidad mía no es pedirle -a Lupillo-, creo que la responsabilidad de él es darlo"

Mayeli Alonso conversó con Ventaneando y aseguró que de momento ella y Lupillo Rivera no han logrado llegar a un acuerdo de manutención en la corte, después de dos años de divorcio.

La empresaria aseguró que no ha iniciado un proceso legal exigiendo este derecho para sus hijos, porque quiere que su ex tome la iniciativa. También aseveró que, pese a todo pronóstico, ella ha logrado ser económicamente independiente.

“Yo no he tomado ese tema con él en la corte. No hemos logrado un acuerdo sobre la manutención”, dijo Mayeli.

También agregó: “Nunca vi el dinero como un problema para tener él y yo. Yo nunca quise pedir nada, porque creo que hasta ahorita yo puedo hacerlo. Si en algún momento mis hijos necesitan algo, ellos pueden ir y pedirle algo a su papá, y creo que él se los va a dar. Pero creo que la responsabilidad mía no es pedirle, creo que la responsabilidad de él es darlo, porque sus hijos viven”.

La ex del cantante dijo que este tema de la manutención no es algo que le incomode o le preocupe. “Para eso trabajo, para ellos -sus hijos-. Yo no trabajo para mi. Así que mientras yo pueda lo voy hacer -mantener a sus vástagos-“, contó Alonso.

Alonso es reconocida en el mundo del entretenimiento por haber sido la esposa de Lupillo Rivera, pero ahora también es altamente apreciada por ser una empresaria en el mundo cosmético.

Sobre su divorcio repitió que fue difícil, porque sintió temor al saber que tenía que enfrentarse a muchas personas y al mundo. “Llegué a pensar que lo iba a perder todo, pensé que me iban a destruir. Fue algo muy espantoso. Tuve mucho miedo. Pero descubrí algo en mi ser, me di cuenta de que todas las personas tenemos la capacidad de ser fuertes y de vencer lo que tengas que vencer. Me hicieron fuerte. Ellos me hicieron así. Me hicieron sentir acorralada. Con la ayuda de Dios me libré de todo“.

“Ahora sé que cuando tengo miedo algo bueno va a pasar”, dijo.