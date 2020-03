Padre de la esposa de Renato Ibarra cuenta a detalle la agresión del volante americanista

Le dice a un diario deportivo mexicano que tiene video de la agresión

La noche del jueves se dio a conocer que Renato Ibarra, mediocampista del América, fue denunciado por su esposa embarazada ante las autoridades por violencia familiar y agresión física.

El volante Águila declaró en sus redes sociales que todo había sido un malentendido. Sin embargo, en entrevista para Récord, Cléber Chalá, padre de Lucely Chalá, esposa de Renato Ibarra, dio a conocer que la agresión sí ocurrió e incluso dio más detalles sobre ella.

Quiero ser muy claro en que las versiones que nos mencionan tanto a mi pareja y a mi son totalmente falsas, jamás le pondría una mano encima a ninguna mujer. ¡Gracias! Renato Ibarra — Renato Ibarra Mina (@RenatoIbarraM) March 6, 2020

“No va a poder negar nada, yo tengo videos de todo… Para empezar cómo puede pegarle a una mujer embarazada. Renato agarra lo que tiene en bolsas y le quiere pegar con eso a mi hija y lo agarran los demás delincuentes que él llevó desde aquí desde Ecuador porque si no la mata. Se ve claro cuando Renato coge lo que digo y se lanza”.

El señor Chalá también dio a conocer que su otra hija, Ana Karen, también fue agredida: “Le pegaron también a mí otra hija Karen. Lucely ha estado con ese embarazo complicado y entonces mi hija mayor se fue a México a cuidarla unas dos semanas hasta que pasara el riesgo y ahí han estado las dos. Para evitar el problema se quedaban encerradas en una habitación, llegó Renato con las llaves y abrió la puerta para que entrarán a pegarles. Llevaba cuatro hombres y mis pobres dos hijas qué iban a hacer ante todos ellos. Tengo una impotencia grande, no se vale, lleva gente de aquí de Ecuador para que hagan el problema”, declaró el ex futbolista.

EXCLUSIVA 🚨 Cléber Chalá, padre de la esposa de Renato, relató para RÉCORD lo que vivieron: "No va a poder negar nada, yo tengo videos… para empezar cómo puede pegarle a una mujer embarazada” ✍ @Jonatan_Pena Detalles: https://t.co/BiAXZrOccu pic.twitter.com/py52nAYPSG — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 6, 2020

Cleber Chalá también declaró que Renato Ibarra lo amenazó por videollamada: “No sabía (de la agresión a sus hijas) y mi esposa me cuenta llegando yo a mi casa en Ecuador y cuando ya habían terminado de pegar a mis hijas. Enseguida le hago una videollamada a mi hija Lucely y dice que les pegaron. Renato estaba en la puerta y seguía peleando con mi hija, eso no me lo contó nadie, lo vi yo. Ahí le dije que se metiera con un hombre, que agradeciera que no estaba yo allá. Me desafió y me dijo: ‘cuando quieras. Voy a pedir permiso al América para irme a Ecuador y allá nos vemos las caras’. Y de lo que le estaba pegando a mis hijas, se reía haciéndome burla”.

Renato Ibarra actualmente se encuentra detenido y permanecerá así de 36 a 48 horas. De no llegar a ningún acuerdo entre ambas partes, el mediocampista ecuatoriano sería vinculado a proceso y podría pasar de 6 meses a 4 años en prisión o seguir su proceso en libertad pagando una fianza.