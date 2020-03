Sandra Echeverría revela que padecía extraños síntomas en el estómago desde hace tres meses

La actriz que diera vida a “La Usurpadora” compartió en redes sociales que finalmente descubrieron qué enfermedad tiene

Sandra Echeverría, actriz que protagonizó la versión más reciente de “La Usurpadora”, causa preocupación entre sus fanáticos luego de revelar que tiene 3 meses con una extraña enfermedad la cual todavía no ha sido identificada.

La actriz de 35 años compartió en su perfil oficial de Instagram una fotografía en la que se le ve junto a su pequeño hijo Andrés. Luciendo un rostro demacrado, Echeverría señaló que está enferma del estómago desde hace casi tres meses y los doctores aún no han logrado detectar qué le está causando el malestar, por lo que se sometería a un amplio estudio para encontrar las causas del extraño padecimiento.

“Me han hecho varios estudios y no me encuentran nada. Hoy estoy ya en el doctor porque me harán un SIBO test. Un examen para ver si encuentran bacterias en mi intestino que dura 2 horas”.

La esposa del también actor Leonardo de Lozanne, reveló que el día anterior tuvo que hacer una dieta de sólo huevo cocido, pollo a la plancha y arroz como preparación para la prueba.

Sandra se mostró optimista, dejándole saber a sus dos millones de seguidores que los mantendría al tanto de lo que ocurra con su salud, por lo que un día después dio a conocer por medio de sus historias de la misma red social, que finalmente fue detectada la bacteria que está causando el problema.

“Ya por fin sabemos qué tengo. Salió positiva mi prueba de SIBO (Small Intestine Bacterial Overgrowt). Así es que estoy contenta de saber. Hoy mismo arrancaré con mi tratamiento.”, expresó la actriz en medio del agradecimiento por todos los amorosos mensajes que ha recibido de su familia, amigos y seguidores.