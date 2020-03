Ariadne Díaz revela por primera vez cómo inició su relación con Marcus Ornellas

View this post on Instagram

Cuando te vi la primera vez, tenía 23 años y tú caminabas lejos entre la gente, pensé: qué guapo, ha de ser insoportable. La segunda vez de nuevo había mucha gente, eran unos premios, yo tenía 27, esta vez platicamos un poco, de hecho casi nada. La 3ra vez un par de meses después nos volvimos a encontrar, tú me invitaste a tu obra dijiste que me avisarias con un amigo cuando estrenaran, amé que no me pidieras mi teléfono, así que yo te lo di, nos mandamos mensajes hasta que dejé de contestarte, no era el momento, yo acababa de salir de una relación y tú también. Un año y meses después al bajarme de un avión te encontré en el aeropuerto, tenía 28, llevaba prisa y casi que me sigo derecho pero decidí regresar a saludarte, estabas tan guapo, volvimos a escribirnos y Victor nos hizo una cita a “ciegas” jaja como si no te hubiera stalkeado día y noche antes de ese día, era un 17 de abril, y después de platicar y reírnos por horas me diste un beso con mezcal y yo me perdí en ti, en tu sonrisa, tu corazón, tu dulzura, estaba a punto de irme a vivir lejos así que de mutuo acuerdo nos enamoramos sabiendo que duraría poquito, pero decidí regresar y tú decidiste quedarte en mi vida en aquel tiempo difícil. 6 meses después Diego estaba en camino, nuestro Diego del que hablamos en las primeras citas. Siempre fue tan fácil confiar en ti, siempre he podido ser tan yo. Siempre me he sentido tan amada, tan admirada, tan en casa. Gracias por todo, porque ser mujer a tu lado ha sido un regalo que no conocí antes. Y hoy criamos a un niño para que un día sea un hombre amoroso, leal y respetuoso como tú lo has sido con su mamá. Escribo esto tan personal porque deseo esta alegría y paz para cada mujer sobre la tierra y deseo con todo mi corazón que en lugar de cárcel para los que cometen feminicidio, hubiera habido en su infancia una familia amorosa donde no hubiera cabida para futuras agresiones y es que el amor es la única manera de luchar por la igualdad, por la vida, por nosotras. 💜