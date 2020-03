Así es la relación de Bradley Cooper e Irina Shayk después del divorcio

View this post on Instagram

Irina Shayk, wearing brown Chrome Hearts carpenter pants, a black Chrome Hearts top, and Chrome Hearts bucket hat, completes her workwear-inspired look with hi-top leather boots. The fashionable mom was out with her daughter Lea for a Monday stroll in NYC. (March 09, 2020) Irina Shayk, vestida con pantalones de carpintero marrones, un top negro y un sombrero de cubo , completa su look con botas altas de cuero. La madre salió con su hija Lea para un paseo el lunes en Nueva York. (Marzo 09, 2020)