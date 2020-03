Chivas: Jesús Sánchez mandó poderoso mensaje hacia las mujeres tras el paro #UnDiaSinNosotras

El jugador de las Chivas expresó su sentir en redes sociales

Este lunes 9 de marzo, las futbolistas de Chivas se unieron al movimiento #UnDíaSinNosotras, por lo que decidieron no presentarse a entrenar, y dicha acción generó el reconocimiento de algunos de sus compañeros del equipo varonil.

Uno de ellos fue Jesús Sánchez, quien en redes sociales escribió un mensaje de apoyo a las mujeres: “Llegar al club y no encontrarte con las mujeres con las que normalmente te saludas todos los días (aseo,nutriólogas,secretarias y fisios) fue muy extraño. NO está chido sin ELLAS. Soy hombre pero me educó una MUJER, tengo Esposa, Hija y Hermanas. Las quiero libres y vivas”.

Pero no solo ‘Chapito’ ha apoyado esta causa, toda la organización del Guadalajara se ha solidarizado y por ello, este martes tendrán el “Juego por la equidad” donde equipos mixtos conformados por el plantel varonil y femenil se enfrentarán en el Estadio Akron, esto para mandar un mensaje de apoyo e inclusión, luego de las intensas manifestaciones de los últimos días en México donde miles de mujeres han exigido un alto a la violencia de género y a los feminicidios en el país.