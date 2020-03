Yahir enfrenta pleito con disquera y no descarta trabajar de forma independiente

El cantante reveló que por el momento su prioridad es el teatro, en donde comparte escenario con Belinda y negó exista un romance

Yahir nunca olvidará el 27 de febrero de 2020. Al menos así lo compartió en redes sociales, mensaje que causó especulación entre los internautas respecto a si el cantante enfrentaba algún problema personal.

Sin embargo, aclaró, sin dar detalles, que todo se debe a una decisión profesional.

“Tuve un evento que todavía no es momento de platicarlo, pero a veces son decisiones difíciles que se toman en esta carrera, y después de muchos años pues también es importante dar las noticias en su momento“, afirmó, en entrevista.

El sonorense matizó que todo se debe a una diferencia de intereses con su disquera, Warner Music.

“Seguimos todavía en las decisiones fuertes de si sacar discos, sencillos, EPs o en vivo, no sabemos. La industria de la música no es la misma que cuando yo firmé, hace 18 años, con mi disquera, ya no es la misma, es otra y yo quiero agarrar un rumbo más old school“, dijo.

Yahir espera solucionar el conflicto lo más pronto posible; no descarta la idea de ser artista independiente.

“No lo sé, la verdad, creo que hay que seguir platicando y viendo para dónde vamos. Bendito Dios, estamos en el teatro y afortunadamente tengo mucho trabajo que no tiene nada que ver con la música y el disco, pero no tenemos también todo el tiempo del mundo”.

Debido a este problema, Yahir tendrá que retrasar el lanzamiento del nuevo disco.

“Quiero seguir trabajando como hasta ahora y haciendo cosas que tengan composición, letras increíbles y baladas maravillosas“, comentó en el aeropuerto capitalino.

Yahir viajó a Hermosillo para descansar antes de sus presentaciones en el Estado de México y sus funciones en ‘Hoy No Me Puedo Levantar’, con Belinda.

Descartó que exista un romance con la cantante.

“No (no somos novios), para nada, ¿qué pasó? Belinda es una mujer increíble y súper entregada y eso el público lo nota, tiene un gran talento, enamora arriba del escenario, le echan muchos piropos, porras“.