¡Espectacular! Adamari López es la nueva portada de Estylo Magazine

View this post on Instagram

Presentamos oficialmente nuestra portada de la 8va Edición de Nuestra revista con @adamarilopez gracias por tu dulzura y profesionalismo.. Te expresamos nuestro respeto y admiración. Especial agradecimientos a todo el equipo y aliados que hicieron esta portada posible CEO: @ricardo_h01 Vice presidente: @gomezlinama Vice Presidente: @jhohann1 Director de Moda y Talentos: @giomorosmiami Fotografía: @bonnierzm @laureuribe @makeupbyluiv Periodista: @rociospino Gracias a la colaboración de @mixandmatchmiami y @shopvickyvictoria y a todo el equipo de @latiniconos . . . #adamarilopez #puertorico #latinos #fashion #moda #people #miamilifestyles