Ritual con hielo, el remedio para congelar las envidias

El hielo es un excelente neutralizador de envidias y malas vibras

A quién no le gustaría que las envidias fueran vibraciones que se pudieran materializar para verlas con nuestros propios y saber de qué persona provienen y si somos víctimas de ellas.

Afortunadamente existe un ritual que nos puede ayudar a convertir en un frío bloque todos esos sentimientos negativos que pensamos nos están afectando para atraer la prosperidad y seguir con nuestra vida.

El hielo es un neutralizador de envidias y negatividad que, en la antigüedad, se pensaba tenía propiedades mágicas. El siguiente ritual, sugerido por We mystic, es un excelente remedio casero que te protegerá contra las envidias.

Ingredientes

-Recipiente de plástico

-Bolígrafo de tinta negra

-Papel pergamino

Modo de preparación

Enfoca toda la sensación de malestar que te afecta o visualiza a todas esas personas que consideras te tiran mala vibra. Escribe en el papel todos esos sentimientos negativos como celos, envidia, odio, desamor, etc. No pongas nombres de personas, ya que la idea es neutralizar las malas energías, no a alguien en específico.

Cuando acabes de escribir, dobla el papel lo más pequeño que puedas, colócalo dentro del recipiente de plástico, agrega agua y guárdalo en el congelador.

Una vez que sientas que las envidias se calmaron, saca el recipiente y extrae el bloque de hielo con el papel congelado y deberás tirarlo en el desagüe.

Este ritual también sirve para contrarrestar inseguridades personales. Haz el mismo procedimiento solo que en el papel escribe palabras como frustración, nerviosismo, carga negativa, etc.

