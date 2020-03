Te pagan $1,000 por ver 24 películas de Disney

Para aplicar para el empleo debes llevar una solicitud antes del 20 de marzo

Como bien sabes, Disney se está encargando de llevar al cine cada una de sus películas animadas en una nueva versión filmada en live-action. De hecho, a finales de este mes se estrenará la última de ellas: Mulan, según informó Yahoo.

Y es que a la empresa del ratón le ha ido tan bien con estas cintas que ya tiene planeado lanzar 18 adaptaciones más en el futuro. Esto ha dividido al público, ya que por un lado hay personas que les gusta ver estas películas con actores reales, mientras que por otro hay un sector que considera que no deberían hacerse remakes de los clásicos.

Por eso, la empresa Upgraded Points está buscando a una persona a la que le encargarán ver 12 clásicos de Disney y compararlos con las nuevas versiones live-action que lanzaron.

Las películas que tienes que ver, tanto en la versión original como en el remake, son las siguientes:

–101 Dalmatians

–Alice in Wonderland

–Sleeping Beauty (el remake llamado: Maleficent)

–Cinderella

–The Jungle Book

–Beauty and the Beast

–The Many Adventures of Winnie the Pooh (el remake llamado Christopher Robin)

–Dumbo

–Aladdin

–The Lion King

–Lady and the Tramp

–Mulan

Además de ver estas películas, la persona seleccionada para el trabajo deberá completar un cuestionario en donde comparará y contrastará las cintas y sus respectivos remakes. Asimismo, deberá compartir toda su experiencia en Facebook y Twitter.

Por hacer todo lo anterior, te darán $1,000 dólares.

El candidato que Upgraded Points está buscando deberá contar con las siguientes características:

–Ser un gran fan de Disney

–Amar las películas, especialmente los clásicos de Disney.

–Tener gran atención al detalle

–Tener la capacidad y la disponibilidad de tiempo para ver 12 películas y sus remakes en pocos días

–Tener cuentas activas de Facebook y Twitter

Si resultas seleccionado, deberás ver todas las películas y llenar los cuestionarios antes del 30 de abril de este año.

Para aplicar para el empleo debes llevar una solicitud antes del 20 de marzo en el sitio Upgraded Points.

–También te puede interesar: Te pagan $30,000 por estudiarte durante dos semanas mientras duermes