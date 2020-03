¿Ceguera nasal? Cómo evitar el síntoma que no te permite detectar los malos olores en tu hogar

Para bien o para mal, nuestra nariz tiene la capacidad de acostumbrarse a los aromas

¿A cuántos no nos ha pasado entrar a una casa y detectar de inmediato un mal olor? Sin juzgar, nos preguntamos constantemente cómo es posible que los propietarios no se hayan dado cuenta, pero jamás nos ha pasado por la cabeza que posiblemente nosotros tampoco hemos notado ciertos olores desagradables de nuestro propio hogar padeciendo de una “ceguera nasal”.

La psicóloga cognitiva Pamela Dalton le explicó a The Cut, que la ceguera nasal o adaptación olfativa, ocurre cuando la nariz detecta un olor, determina que no es una amenaza y luego apaga los receptores para ese olor. Esto es útil cuando algo cambia en su entorno, como cuando un tazón de fruta comienza a deteriorarse o su perro tiene un accidente adentro.

Sin embargo, esta capacidad del cerebro para acostumbrarse a los olores, nos puede jugar en contra y dejar que crezcan sin que lo notemos, por lo que te explicamos como evitar que esto suceda en tu vivienda.

Uno de los mejores métodos para descubrir los malos olores de tu hogar, es abandonarlo. Con un par de días mínimo, cerrando todas tus ventanas, persianas y puertas, para cuando regreses, seguro descubrirás lo que realmente huele alguien nuevo que ingresa a su casa. Debes contemplar que si tienes animales y ellos no estuvieron en casa mientras tú te fuiste, es probable que no puedas descubrir si es el causante del tufo o no.

Por muy ridículo que pudiera parecer, Dalton aconseja que otra forma para abrir las fosas nasales para poder oler cualquier cosa, es brincando o agitándose. Si combinas la salida con el ejercicio, es más probable que olfatees los aromas a metros de distancia.

Julie Finch-Sally, conocida como “el gurú de la limpieza”, asegura que “la mejor manera para que cualquiera descubra si su casa huele mal es pedirle a un amigo que sea sincero y decirle”, por mucho que esto implique guardarse la pena.

Por último, Dalton sugiere que el simple hecho de preocuparse por si su casa huele mal o no, puede ser suficiente para ayudarlo a detectar malos olores. Explica que el miedo parece interferir con el proceso de nuestra nariz de apagar los receptores de olor familiares para descubrirlos.

