Cómo mantenerte a salvo del coronavirus si viajas en avión, tren o autobús

Se alienta a más y más personas a quedarse cerca de casa, como una forma de evitar la propagación del COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. Tal vez se canceló una conferencia a la que asistirías. O tu lugar de trabajo les ha pedido al personal que trabajen desde casa tanto como sea posible.

Aún así, la mayoría de nosotros todavía necesitamos salir, ir al trabajo o la escuela, ir a consultas con el médico o simplemente ir de compras. ¿Qué tan preocupado necesitas estar por aventurarte? ¿Y qué pasos puedes tomar para protegerte cuando lo haces?

Hablamos con expertos sobre quién debería estar más preocupado por salir a la comunidad, así como qué precauciones vale la pena tomar y cuáles no.

La importancia de la distancia social

Por ahora, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dicen que es más importante que las personas con alto riesgo de enfermarse gravemente por COVID-19, incluidos los adultos mayores y aquellos con afecciones de salud subyacentes, comiencen a tomar medidas de distanciamiento social.

Eso significa evitar a las personas enfermas, evitar las multitudes y quedarte en casa tanto como sea posible si el virus está circulando en tu comunidad. Es probable que veamos que más y más departamentos de salud aconsejen este tipo de medidas a medida que se propaga el coronavirus, dice Jesse Goodman, M.D., profesor de medicina y enfermedades infecciosas en la Universidad de Georgetown, así que está atento a lo que dicen los funcionarios locales.

La lógica detrás del distanciamiento social se basa en dos hechos científicos clave sobre el virus. Primero, los científicos dicen que su propagación requiere un contacto cercano: que alguien con la enfermedad tenga tos o estornude muy cerca de ti, o estar a menos de 6 pies de una persona infectada durante aproximadamente 10 a 15 minutos o más. En segundo lugar, el virus puede sobrevivir en las superficies durante horas o incluso días.

Eso significa que la clave para evitar la enfermedad es mantener una distancia segura de las personas enfermas y, en la medida de lo posible, tratar de no tocar las superficies que puedan tener el virus. También significa lavarte las manos con cuidado, para que no te transfieras el virus a la boca, la nariz o los ojos, donde puede ingresar a tu sistema.

Transporte público

Si ves a alguien toser o estornudar cerca de ti en tu viaje diario por la mañana, y estás a más de 6 pies de distancia de ellos, tu riesgo probablemente es bajo, dice David Freedman, MD, profesor de enfermedades infecciosas en la Universidad de Alabama en Birmingham.

Sin embargo, si una persona obviamente enferma está a tu lado, es un poco más complicado. “Estoy preocupada por este tipo de perfiles de personas que están tosiendo y estornudando”, dice Elizabeth Scott, Ph.D., profesora de biología en la Universidad de Simmons en Boston y experta en higiene del hogar y la comunidad. “Por otro lado, necesitamos ser inteligentes”.

Así es cómo hacerlo.

Cambia el tiempo de tu viaje. El departamento de salud de la ciudad de Nueva York ha aconsejado a los viajeros que, cuando sea posible, ajusten sus horas de trabajo (10 a 6, por ejemplo, en lugar de 9 a 5) para evitar los horarios más concurridos en autobuses y trenes.

Lávate las manos lo antes posible después de tu viaje. Las superficies en un entorno de transporte público con mayor probabilidad de albergar el virus son las que se tocan con mayor frecuencia, dice Scott, como las barras donde te detienes para mantener el equilibrio en el tren o el autobús.

Si bien en teoría podría tener sentido limpiar esas superficies con un desinfectante antes de tocarlas, no siempre es práctico. “Es imposible limpiar cada superficie con la que entras en contacto”, dice Scott.

Pero debes lavarte las manos lo antes posible después de bajarte del autobús o tren. Limpiarte con un desinfectante para manos tiene sentido. Pero aún más importante es lavarte bien las manos: 20 segundos con agua y jabón. Y evita tocarte la cara con las manos para evitar que los gérmenes que hayas contraído entren en tu sistema.

Considera otras formas de transporte. Otra opción recomendada por la ciudad de Nueva York es, cuando sea posible, caminar o andar en bicicleta a tu destino en lugar de tomar el transporte público.

Y si optas por una bicicleta de alquiler o un e-scooter, sigue las mismas precauciones que con el transporte público, lavándote cuidadosamente las manos después de cada uso. “El virus no va a saltar del manubrio y saltar a tu boca”, dice Freedman. En cambio, limpiarte las manos después de tocar el manillar o cualquier otra superficie potencialmente contaminada es probablemente la mejor estrategia, dice.

Aviones

Actualmente, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan no viajar a ciertos países, como China e Irán, donde el COVID-19 está muy extendido. Consulta el mapa de países de los CDC con avisos de viaje antes de cualquier viaje internacional.

Pero, ¿qué pasa con volar a otros destinos, que oficialmente no se consideran de mayor riesgo? El nivel de precaución que debes tomar depende, en parte, de tu nivel de riesgo cuando se trata del nuevo coronavirus.

Considera cambiar tus planes de viajar si tienes un alto riesgo. Eso significa que si tienes 60 años o más, y especialmente si tienes 80 años o más. También incluye personas con afecciones de salud subyacentes, como diabetes, enfermedades cardíacas y enfermedades pulmonares. Las personas en esas categorías de riesgo deberían tratar de evitar viajes aéreos no esenciales, particularmente viajes largos en avión, dijo Nancy Messonnier, M.D., directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias, en una conferencia de prensa el 9 de marzo.

Mantén tu distancia. Si decides viajar en avión, vale la pena señalar que el riesgo de propagación de la enfermedad a través de su sistema de flujo de aire es relativamente bajo. Esto se debe a que el aire se filtra continuamente a través de un filtro de aire de partículas de alta eficiencia (HEPA), que puede atrapar virus, dice Freedman.

En cambio, tu riesgo en el avión, como en un autobús o tren, es estar cerca de alguien infectado. En un avión, eso significa sentarte dentro de dos asientos, a un lado, adelante o atrás, de alguien que está enfermo, sugiere una investigación. Entonces, si estás sentado tan cerca de alguien que obviamente está enfermo, pregunta si puedes cambiar tu asiento, dice Freedman. Y con los viajes en estos días, eso puede ser más fácil de lo habitual.

Practica una buena higiene. Eso incluye traer desinfectante para manos para limpiarte las manos antes de comer y después de tocar superficies, como la manija de la puerta en el exterior del baño o los reposacabezas mientras caminas por el pasillo, dice Scott en la Universidad de Simmons. También considera traer toallitas desinfectantes para tu bandeja de comida y otras superficies de alto contacto, dice ella.

Cruceros

La enfermedad puede propagarse rápidamente dentro de los espacios cerrados de un crucero, como lo han demostrado las noticias sobre los barcos en cuarentena frente a las costas de Japón y San Francisco. Por esa razón, los CDC ahora advierten contra cualquier viaje en un crucero, particularmente para aquellos con mayor riesgo de enfermarse gravemente por el COVID-19.

