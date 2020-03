Poner mascarilla a un perro le ocasiona estrés

Muchas personas han comenzado a tomar medidas preventivas para que su mascota "no se contagie" aunque no existen evidencias de que pueda contraer coronavirus

La pandemia mundial del coronavirus ha provocado que muchos amos pongan cubrebocas a sus perros con la finalidad de “protegerlos”. No obstante, la Real Sociedad Canina de España (RSCE) pidió que no les pongan mascarillas a los perros pues no existen evidencias de que puedan transmitir o padecer la enfermedad y la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que los caninos se estresan con esa medida.

Precisamente la OMS informó que no existe evidencia científica que demuestre que los perros pueden ser contagiados de Covid-19, pero se ha pedido que una persona sana esté a cargo de su cuidado si es que su dueño padece coronavirus, según 24 Horas.

La misma organización aseguró que los perros se estresan con el uso de cubrebocas y “no tienen ningún beneficio” que los usen. Además, tampoco es recomendable realizar el test para saber si tienen la enfermedad.

Se recomienda que las personas se laven las manos antes y después de tocar a sus mascotas, no deben frotarse los ojos ni la nariz. También es recomendable usar comederos y bebederos nuevos para cada mascota, así como lavar y desinfectar la correa y todo lo que use el animal.

Si algún enfermo de coronavirus tiene un animal de compañía y nadie más lo puede cuidar, lo ideal es tomar las mismas medidas de precaución que con los humanos.

Te puede interesar: Truco para que tu perro deje de ladrar sin motivo

Leer más: Los mejores perros para personas ocupadas