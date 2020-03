¿Cuántos huevos al día aumentan nuestro nivel de colesterol?

El nivel alto del colesterol puede ocasionar accidente cerebrovascular o un ataque cardíaco

El huevo es un alimento muy nutritivo que está incluido en muchas dietas sanas, pero se ha corrido el rumor de que aumenta el nivel del colesterol.

Quizás ya sabías esto y lo eliminaste de los primeros puestos en la lista de compras, queriendo evitar que tus arterias colapsen por su culpa. Pero la cosa no es así, tampoco es que tienes que decirle adiós para siempre.

De acuerdo al portal vidaysalud.com, el huevo es un alimento cargado de vitaminas y minerales, como el fósforo y el selenio, bajo en calorías y que contiene los aminoácidos esenciales para la salud.

El asunto está en que también contiene grasa, un equivalente a unos 213 mg. de colesterol, y por eso lo relacionan con el aumento de sus valores o lo tildan como el causante de enfermedades cardiovasculares.

Pero así como no todo el colesterol que consumes al día va a tu torrente sanguíneo, el colesterol alto no se debe solo al consumo de huevos. Es decir, existen otros alimentos que también puede elevarlo y que quizás no lo sabías.

Las grasas trans (galletas, botanas…) y las grasas saturadas (productos animales), son las que más contenido alto en colesterol contienen. Al igual que la carne roja y los lácteos enteros, como la leche.

Entonces, ¿qué debes hacer para no elevar los niveles de tu colesterol y tampoco eliminar el huevo de tus comidas? Lo primero que debes saber es que el límite de colesterol por persona es de menos de 300 mg al día.

Y si sufres alguna enfermedad cardiovascular, diabetes o colesterol alto, debes reducirlo a menos de 200 mg. al día. Lo que significa que si comes un huevo en el desayuno, tendrás que evitar otro tipo de colesterol el resto del día.

El truco estaría en comer un huevo diario (sin la yema que es donde se encuentra el colesterol), y en el resto de las comidas evitar grasas trans o saturadas, para equilibrar el nivel de colesterol en la sangre.

Ahora, si ya has consultado al médico y te ha prohibido por completo el huevo, entonces no te portes mal y evítalo. Cuando se trata de colesterol alto lo mejor es comer balanceado, hacer ejercicios y no olvidar los medicamentos recetados.