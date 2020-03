En un año McGregor saltará al ring, el equipo del irlandés asegura que regresará al boxeo

Por ahora, el peleador irlandés podría seguir en UFC

Conor McGregor tiene una cuenta pendiente en el boxeo, pues su debut en 2017 no fue como el esperaba, tras ser noqueado por Floyd Mayweather, así que el equipo del irlandés aseguró que su regreso es inminente.

John Kavanagh, entrenador del peleador de artes marciales mixtas, aseguró que la afición no puede descartar el retorno del ex campeón de UFC a los cuadriláteros, en no más de 18 meses.

“Sinceramente, me sorprendería si Conor no tiene un combate de boxeo en los próximos 12 o 18 meses. Le encanta el boxeo. Le encantaba el entrenamiento para la pelea de Mayweather. Tiene que ser algo grande”, explicó el entrenador.

McGregor estaría feliz de hacer una revancha en contra de “Money”, pues en múltiples ocasiones mencionó que Mayweather lo engañó, ya que esperaba que su oponente fuera defensivo, nunca creyó que iría al ataque en su pelea sobre el ring.